U17 nữ Việt Nam giành vé vào Vòng Chung kết Giải Bóng đá U17 nữ châu Á 2027

Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam sau pha lập công đưa đội nhà vươn lên dẫn trước U17 nữ Cộng hòa Kyrgyzstan 1-0. Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN

Trước trận đấu quyết định này, thầy trò Huấn luyện viên Okiyama Masahiko có các chiến thắng 6-0 trước U17 nữ Palestine; 20 - 0 trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana. Với hai trận toàn thắng và hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+26 so với +20 của đối thủ), đội tuyển U17 nữ Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa để giữ vững ngôi đầu bảng. Dù vậy, toàn đội vẫn nhập cuộc với quyết tâm cao để cống hiến trận đấu sòng phẳng trên sân nhà.

Bước vào trận đấu quyết định, do buộc phải thắng để cạnh tranh ngôi đầu bảng D, U17 nữ Cộng hòa Kyrgyzstan chủ động dâng cao đội hình và tạo ra sức ép nhất định trong những phút đầu. Tuy nhiên, U17 nữ Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận, duy trì sự tập trung và sắc bén trong các đợt lên bóng. Phút 24 của hiệp I, từ pha triển khai tấn công nhịp nhàng, cầu thủ Nguyễn Thị Huyền Trang (số 18) đã chớp thời cơ lập công, ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0, giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước.

Sang hiệp II, U17 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì áp lực mạnh mẽ về phần sân đối phương. Đến phút 55, cầu thủ Đỗ Thị Hà Vi (số 19) tỏa sáng để nhân đôi cách biệt. Bàn thắng xuất phát từ tình huống phối hợp tấn công sắc nét bên cánh trái; tận dụng sự lúng túng của hàng phòng ngự đối phương trong việc hóa giải đường căng ngang hiểm hóc, Hà Vi nhanh chân lao vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Những phút còn lại, với lợi thế dẫn trước hai bàn, các học trò của huấn luyện viên Okiyama Masahiko hoàn toàn làm chủ thế trận, bảo vệ thành công chiến thắng 2-0. U17 nữ Việt Nam khép lại vòng loại bảng D với ngôi đầu, giành vé chính thức bước vào Vòng Chung kết.

Huấn luyện viên trưởng U17 nữ Việt Nam Okiyama Masahiko tại buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN

Tại cuộc họp báo sau trận đấu, Huấn luyện viên trưởng U17 nữ Việt Nam Okiyama Masahiko cho biết: Với nhiều bàn thắng và chưa để thua bàn nào, đây là kết quả luyện tập của các cầu thủ khi thực hiện đúng lối chơi mà Ban huấn luyện đã đề ra. Chuẩn bị cho Vòng Chung kết, từ những kinh nghiệm khi đấu quốc tế, toàn đội cần tập trung rèn luyện kỹ thuật, đồng thời rèn luyện kỹ thuật những bài tập về nhà. Khi có kết quả bốc thăm, Ban huấn luyện sẽ trao đổi để đưa ra phương án chơi phù hợp nhất cho những trận đấu tiếp theo.

Bày tỏ niềm vui vì U17 nữ Việt Nam vào Vòng Chung kết Giải Bóng đá U17 nữ châu Á 2027, cầu thủ Đỗ Thị Hà Vi chia sẻ: Trước khi vào thi đấu vòng bảng, bản thân em đặt mục tiêu là mỗi trận ghi một bàn thắng, đến nay em đã hoàn thành mục tiêu của bản thân. Thay mặt toàn đội, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Ban huấn luyện cùng toàn thể người hâm mộ đã luôn đồng hành, tiếp lửa và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đội bóng trong suốt chặng đường vừa qua.