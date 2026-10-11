Trước cuộc đối đầu với U17 nữ Kyrgyzstan, U17 nữ Việt Nam chỉ cần một trận hòa để bảo vệ ngôi đầu bảng D.

Trong khi đó, đội bóng Trung Á buộc phải giành chiến thắng mới có thể cạnh tranh tấm vé duy nhất của bảng đấu dự vòng chung kết.

Với quyết tâm cao, U17 nữ Kyrgyzstan chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc, tận dụng ưu thế về thể hình và thể lực để gây sức ép.

Thủ môn Phương Thảo cùng hàng phòng ngự Việt Nam phải tập trung trước những tình huống tấn công của đối thủ.

Dù gặp khó khăn trong những phút đầu, các học trò của HLV Okiyama Masahiko vẫn cho thấy sự vượt trội về chuyên môn.

Sau 3 trận toàn thắng, U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2027. Ảnh: VFF.

Phút 23, Hà Vi có cú dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc, báo hiệu sức ép ngày càng lớn của đội bóng áo đỏ.

Hai phút sau, U17 nữ Việt Nam cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số. Hà Vi xử lý kỹ thuật trong vòng cấm rồi chuyền ngược để Nguyễn Thị Huyền Trang băng vào đệm bóng cận thành, đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Sang hiệp 2, U17 nữ Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Phút 55, từ pha tấn công bên cánh phải, Huyền Trang thực hiện đường tạt bóng thuận lợi để Hà Vi bật cao đánh đầu về góc xa, nâng tỷ số lên 2-0.

Khoảng thời gian còn lại, đội bóng áo đỏ chủ động điều tiết nhịp độ, đồng thời tiếp tục tạo sức ép lên khung thành đối phương. Trương Khánh Chi và Hà Vi đều có cơ hội ghi thêm bàn thắng, nhưng không thể tận dụng thành công.

Chiến thắng 2-0 giúp U17 nữ Việt Nam khép lại vòng loại bảng D với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, giành ngôi nhất bảng và chính thức góp mặt tại VCK U17 nữ châu Á 2027.