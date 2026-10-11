U17 nữ Việt Nam dự vòng chung kết châu Á với thành tích toàn thắng

Tối 11-10, trên sân Bà Rịa (TP Hồ Chí Minh), đội tuyển U17 nữ Việt Nam gặp U17 nữ Kyrgyzstan tại lượt trận cuối bảng D vòng loại Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2027.

Đây là trận đấu quyết định tới tấm vé vào vòng chung kết và chỉ cần một kết quả hòa là đủ để thầy trò huấn luyện viên Masahiko Okiyama hoàn thành nhiệm vụ.

Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam mừng bàn thắng vào lưới U17 nữ Kyrgyzstan. Ảnh: VFF

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 nữ Kyrgyzstan đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, U17 nữ Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận và liên tục đáp trả bằng các pha hãm thành nguy hiểm của Hà Vi, Như Ý và Huyền Trang.

Sau khi liên tiếp bỏ lỡ cơ hội, bàn thắng đã đến với U17 nữ Việt Nam. Phút 25, từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Huyền Trang dứt điểm cận thành ghi bàn cho U17 nữ Việt Nam.

Dù đối thủ có tình huống đáp trả ở cuối hiệp 1, U17 nữ Việt Nam vẫn bảo vệ thành công lợi thế dẫn 1-0 khi bước vào giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, U17 nữ Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép lên hàng phòng ngự U17 nữ Kyrgyzstan. Phút 55, từ một tình huống không chiến, Hà Vi tạo nên khoảnh khắc đáng khen khi bật cao đánh đầu hiểm hóc giữa dàn trung vệ thể hình vượt trội của đối phương, nâng tỷ số lên 2-0.

Trong những phút còn lại, U17 nữ Kyrgyzstan rơi vào thế bế tắc hoàn toàn và để lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ. Dù Khánh Chi, Hà Vi hay Ngọc Ánh liên tục có cơ hội nới rộng cách biệt nhưng không thể tận dụng thành công.

Thắng U17 nữ Kyrgyzstan 2-0, đội tuyển U17 nữ Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2027 với ngôi nhất bảng D. Thầy trò huấn luyện viên Masahiko Okiyama toàn thắng cả 3 trận, ghi được 28 bàn thắng và không phải nhận bàn thua.