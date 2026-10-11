U17 nữ Việt Nam đánh bại Kyrgyzstan 2-0: Giành vé dự VCK châu Á 2027, VFF thưởng 900 triệu

Tối 11/10, trên sân Bà Rịa, U17 nữ Việt Nam đã làm tròn nhiệm vụ trong trận “chung kết” bảng D bằng một chiến thắng 2-0 trước Kyrgyzstan.

Hiệp một: Huyền Trang mở tỷ số

Kyrgyzstan vào trận với tốc độ cao, chủ động dâng đội hình để tìm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, U17 nữ Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận và đáp trả bằng những pha hãm thành nguy hiểm của Hà Vi, Như Ý và Huyền Trang.

Sự lấn lướt của các cô gái áo đỏ được đền đáp ở phút 25. Huyền Trang chọn đúng vị trí, đệm bóng cận thành mở tỷ số. Cuối hiệp một, đội khách có một tình huống đáp trả khiến khung thành chủ nhà hú vía từ cự ly hơn 25m, nhưng U17 nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên lợi thế 1-0 khi bước vào giờ nghỉ.

Hiệp hai: Hà Vi nhân đôi cách biệt

Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép lên hàng thủ áo trắng. Phút 55, từ một tình huống không chiến, Hà Vi bật cao đánh đầu hiểm hóc giữa các trung vệ có thể hình vượt trội của đối phương, nâng tỷ số lên 2-0.

Bàn thắng thứ hai giúp U17 nữ Việt Nam thi đấu thoải mái hơn và liên tục dồn ép đội khách. Ở những phút còn lại, Kyrgyzstan bế tắc và để lộ nhiều khoảng trống sau hàng thủ. Khánh Chi, Hà Vy và Ngọc Ánh đều có cơ hội nới rộng cách biệt nhưng không tận dụng được. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn kiểm soát trận đấu đến tiếng còi mãn cuộc.

Chiến thắng 2-0 giúp U17 nữ Việt Nam chính thức góp mặt tại VCK U17 nữ châu Á 2027.

Sau trận đấu, thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã động viên, biểu dương tinh thần thi đấu và thành tích của U17 nữ Việt Nam tại vòng loại U17 nữ châu Á. Đội đứng nhất bảng D với 3 trận toàn thắng, 9 điểm, hiệu số bàn thắng bại 28/0.

VFF thưởng nóng 500 triệu đồng cho chiến thắng trước Kyrgyzstan. Hai trận thắng Palestine 6-0 và Quần đảo Bắc Mariana 20-0, mỗi trận đội được thưởng 200 triệu đồng.

Tường thuật trận bóng U17 nữ Việt Nam - U17 nữ Kyrgyzstan 18h00 ngày 11/10/2026.

90'+3

Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu trên sân Bà Rịa. Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tỷ số 2-0 trước U17 nữ Kyrgyzstan.

90'

Hiệp 2 có 3 phút bù giờ. Các cô gái Việt Nam đã ở rất gần chiến thắng.

87'

U17 nữ Việt Nam liên tục bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. Ngọc Ánh sút bóng lên trời ở cự ly rất gần khung thành.

85'

Không vào! Cơ hội tuyệt vời, song Hà Vy đã bỏ lỡ cơ hội ghi thêm bàn thắng.

81'

Đồng hồ chạy về những phút cuối, cục diện đã hoàn toàn nằm trong tay U17 nữ Việt Nam. Kyrgyzstan cạn thể lực, tinh thần cũng rệu rã trước cách biệt trên bảng tỷ số. Với đội khách, một trận hòa lúc này cũng không còn ý nghĩa vì không đủ để giành tấm vé đi tiếp.

77'

Không vào! Khánh Chi đã bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số cho U17 nữ Việt Nam.

74'

U17 nữ Kyrgyzstan bế tắc hoàn toàn trong khâu triển khai tấn công. Đội khách để lộ nhiều sơ hở, và đây là thời điểm U17 nữ Việt Nam cần tận dụng để ghi thêm bàn.

72'

Trọng tài rút thẻ vàng phạt cầu thủ Aidana của U17 nữ Kyrgyzstan vì pha vào bóng nguy hiểm.

69'

Không vào!!! Quá đáng tiếc. Hà Vy và Hà My phối hợp nhịp nhàng, tốc độ cao, song bóng lại đi chệnh khung thành U17 nữ Kyrgyzstan.

66'

Với Kyrgyzstan, thời gian không còn nhiều bởi họ không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. Dù vậy, các cô gái áo trắng vẫn loay hoay, không tìm ra lời giải cho bài toán hàng thủ U17 nữ Việt Nam.

62'

Bỏ lỡ cơ hội tốt! Khánh Chi dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn, nhưng cú sút ăn quá nhiều vào lòng trong nên bóng đi ra ngoài.

60'

Sau khi ghi bàn nâng tỷ số. Các cô gái Việt Nam chủ động chơi chậm, chắc.

52'

VÀOOOOO! Đó là pha không chiến tuyệt vời của Hà Vy. U17 nữ Việt Nam nâng tỷ số 2-0.

50'

Nguy hiểm! Các cầu thủ U17 nữ Kyrgyzstan vừa có một pha đi bóng cảnh tỉnh thủ môn Phương Thảo.

48'

U17 nữ Việt Nam chơi lấn lướt, tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một. Ở hiệp hai, đội chủ nhà chỉ cần kết quả hòa để chắc chắn góp mặt tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.

46'

Hiệp 2 bắt đầu.

45'+2

Trọng tài thổi còn hết hiệp 1. Tỷ số hiện là U17 nữ Việt Nam 1-0 U17 nữ Kyrgyzstan.

45'

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.

43'

U17 nữ Việt Nam chủ động kéo chậm nhịp độ, vừa để lấy lại sức, vừa khiến Kyrgyzstan mất dần kiên nhẫn. Đội khách có nhiều bóng hơn trong khoảng thời gian gần đây, song những pha lên bóng thiếu ý tưởng khiến thế trận của họ chưa tạo được sự nguy hiểm.

40'

Nguy hiểm! Hà Vi mắc sai lầm, tạo điều kiện để U17 nữ Kyrgyzstan có pha uy hiếp khung thành U17 nữ Việt Nam, nhưng bóng không vào lưới.

39'

Dù các cầu thủ U17 nữ Kyrgyzstan sở hữu lợi thế thể hình, các cô gái U17 nữ Việt Nam vẫn thể hiện khả năng rướn người tranh bóng rất tốt.

37'

Cơ hội tốt! Huyền Trang dẫn bóng với tốc độ rất nhanh, nhưng dứt điểm lại không thành công.

35'

U17 nữ Kyrgyzstan dâng lên tấn công với ý đồ san bằng tỷ số, song đều bị các cô gái Việt Nam ngăn chặn thành công.

31'

Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam tấn công dồn dập.

29'

Nguy hiểm! Các cầu thủ U17 nữ Kyrgyzstan đang tràn lên tấn công.

28'

Suốt 10 phút qua, U17 nữ Kyrgyzstan không thể triển khai bóng lên phần sân đối phương. U17 nữ Việt Nam tấn công đều, dồn dập trên khắp mặt sân. Mỗi pha lên bóng của Huyền Trang và đồng đội đều đẩy hàng thủ Kyrgyzstan vào tình trạng “báo động đỏ”.

25'

VÀOOOO!!! Huyền Trang đã ghi bàn mở tỷ số cho U17 Việt Nam. Tỷ số bây giờ là U17 nữ Việt Nam 1-0 U17 nữ Kyrgyzstan.

23'

U17 nữ Kyrgyzstan liên tục phá bóng hỏng hoặc xử lý sai ngay trên phần sân nhà. Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam nhanh nhẹn, xông xáo, đang gây nhiều khó khăn cho những cầu thủ cao lớn nhưng xoay xở chậm của đội bạn.

22'

Quá đáng tiếc. U17 nữ Việt Nam liên tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Cả Huyền Trang và Thu Phương đều không thể đưa được bóng vào lưới.

16'

Từ quả phạt góc, U17 nữ Việt Nam phối hợp rất tốt và tạo ra cơ hội đáng giá. Như Ý chọn vị trí chuẩn xác để đón quả tạt, song cú đánh đầu của cô đi vọt xà ngang, tiếc cho đội chủ nhà.

13'

Không vào!!! Thấy thủ môn Kyrgyzstan lao ra khỏi khung thành, Huyền Trang (số 18) không ngần ngại tung cú sút từ khoảng cách gần 30m. Dù ý tưởng táo bạo, nhưng bóng được đá trong tư thế không thuận lợi nên không đủ sức tạo bất ngờ.

11'

Cú sút của Hà Vi từ cự ly gần 20m không có đủ độ căng. Bóng đi nhẹ, không tạo được sự bất ngờ và không làm khó đối phương.

10'

U17 nữ Việt Nam chơi an toàn ngay từ đầu trận. Đó là chiến thuật của HLV Okiyama Masahiko

9'

Các cầu thủ U17 nữ Kyrgyzstan chơi chủ động hơn, U17 nữ Việt Nam đang bị dồn ép.

7'

Khung thành U17 nữ Việt Nam tiếp tục bị đe dọa từ một quả phạt góc. May mắn là không có cầu thủ Kyrgyzstan nào kịp lao vào dứt điểm.

5'

Như Ý phá bóng hụt sau quả tạt của đối thủ từ chấm phạt góc, suýt khiến U17 nữ Việt Nam thủng lưới.

3'

Kyrgyzstan (áo trắng) không để Việt Nam kịp làm quen với nhịp trận. Ngay những phút đầu, họ dồn đội hình lên cao, thể hiện rõ quyết tâm. Đây là đội buộc phải thắng, và một bàn mở tỷ số sớm sẽ giúp họ giành lại thế chủ động.

18h00

Hiệp 1 bắt đầu.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: U17 nữ Việt Nam - U17 nữ Kyrgyzstan, lượt cuối bảng D vòng loại U17 nữ châu Á

Thời gian: 18h00 ngày 11/10/2026

Sân thi đấu: Sân Bà Rịa

Điều kiện: U17 nữ Việt Nam chỉ cần hòa để giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2027; Kyrgyzstan buộc phải thắng

Đội hình xuất phát U17 nữ Việt Nam:

Lượt trận cuối bảng D vòng loại U17 nữ châu Á tối nay 11/10 mang sắc thái một trận “chung kết”. Hai đội cùng có 6 điểm sau hai trận, còn tấm vé duy nhất dự VCK U17 nữ châu Á 2027 sẽ được định đoạt trong 90 phút trên sân Bà Rịa, bắt đầu từ 18h00.

Thầy trò HLV Okiyama Masahiko vừa thắng U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana 20-0, tỷ số đậm nhất lịch sử giải đấu. U17 nữ Việt Nam ghi trung bình một bàn sau mỗi 4,5 phút, riêng tiền đạo Khánh Chi lập 5 bàn. Lối chơi tấn công áp đặt, dồn dập, không cho đối thủ cơ hội phản kháng, đã mang đến cú hích tinh thần lớn.

Về phía đội thua, Quần đảo Bắc Mariana đã thủng lưới 36 bàn sau hai trận. Đội chủ yếu gồm các cầu thủ bán chuyên nên hoàn toàn bị ngợp trước những đối thủ được tập luyện bài bản. Vì thế, như giới chuyên môn nhận định, chiến thắng này chưa phải thước đo chính xác cho năng lực thực sự của U17 nữ Việt Nam.

Dẫu vậy, cơn mưa bàn thắng giúp đội chủ nhà có hiệu số +26, hơn hẳn mức +19 của Kyrgyzstan. Nhờ đó, họ nắm quyền tự quyết: chỉ cần hòa là chính thức đi tiếp.

Tuy vậy, an toàn chưa bao giờ là con đường dễ trong bóng đá trẻ. Thực lực hai đội được đánh giá khá cân bằng. Kyrgyzstan có thể hình, thể lực tốt và chắc chắn chơi tất tay vì buộc phải thắng. Nếu vào trận với tâm lý cầu hòa, các cầu thủ trẻ Việt Nam rất dễ rơi vào bẫy tâm lý và đánh mất thế trận.

Lợi thế lớn nhất của U17 nữ Việt Nam tối nay là sân nhà Bà Rịa cùng sự cổ vũ của khán giả. Sự tự tin, tinh thần gắn kết và khả năng dẫn dắt của những trụ cột như Khánh Chi sẽ là chìa khóa để hóa giải lối chơi của đối phương.

Để chiến thắng 20-0 không trở nên vô nghĩa, thầy trò HLV Okiyama Masahiko cần giữ đôi chân trên mặt đất, nhập cuộc với tâm thế quyết thắng để khép lại vòng loại ở ngôi đầu bảng.