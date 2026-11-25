U17 Nhật Bản trắng tay qua 2 lượt trận đầu

Mới nhất, U17 Nhật Bản thua 0-1 trước U17 Serbia để trắng tay qua 2 loạt trận đầu tiên. Trong trận đấu vào tối 24/11, đại diện châu Á sớm bị dẫn bàn ở phút 11 sau cú penalty thành công của Anokic. Bàn thua từ sớm khiến tâm lý các cầu thủ trẻ xứ mặt trời mọc bị ảnh hưởng. Họ đánh mất đi nhịp điệu chơi bóng.

Trong các pha tranh chấp tay đôi, U17 Nhật Bản cũng tỏ ra lép vế trước đối thủ. Cả trận, U17 Nhật Bản hiếm khi tạo ra cơ hội tốt. Họ chỉ có thể cầm bóng áp đảo (73%) song gặp khó khi tiến gần vòng cấm đối phương. Cuối cùng, U17 Nhật Bản kết thúc màn so tài với tỷ số 0-1, thua liền 2 trận (trước đó gục ngã 1-2 khi gặp U17 Colombia).

Với hành trang khiêm tốn là 0 điểm qua 2 trận, U17 Nhật Bản đứng trước nguy cơ bị loại lớn hơn bao giờ hết. Trận cuối, khả năng họ thắng là khá cao khi đối thủ chỉ là U17 Honduras. Nhưng ngay cả như thế, đại diện châu Á vẫn lép vế ở cuộc đua giành vị trí thứ 3 xuất sắc (5/8 đội xếp thứ 3 các bảng khác đã bỏ túi 3 điểm).

Mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ nhưng ở thời điểm này, có thể khẳng định chắc chắn U17 Nhật Bản là đại diện gây thất vọng nhất của AFC. Với tư cách là đương kim vô địch châu Á, là đại diện cho nền bóng đá số 1 về đào tạo trẻ của châu lục, U17 Nhật Bản được kỳ vọng sẽ là lá cờ đầu, là thế lực so kè sòng phẳng với những nền bóng đá hàng đầu thế giới.

U17 Nhật Bản từng vô địch châu Á nay lại trở thành kẻ đội sổ ở U17 World Cup 2026

Thực tế là VCK U17 2025, đội tuyển này đã hạ U17 Bồ Đào Nha, U17 Morocco, chỉ dừng bước ở vòng 1/8. Nhưng đến năm nay, đội tuyển xứ mặt trời mọc thậm chí còn chưa giành được điểm nào. Trong số 9 đại diện AFC tham dự U17 World Cup 2026, Nhật Bản là cái tên duy nhất tay trắng sau 2 lượt.

Qatar, Uzbekistan, Saudi Arabia, Tajikistan cùng có 3 điểm, Australia bỏ túi 4 điểm. Các đội tuyển này đều tràn trề hy vọng đi tiếp. Thậm chí Hàn Quốc đã chắc chắn có mặt ở vòng trong nhờ 2 trận toàn thắng. Các đội U17 của Trung Quốc và Việt Nam dù mới giành 1 điểm nhưng vẫn ít nhiều để lại ấn tượng.

U17 Nhật Bản từng thống trị châu Á ở khả năng ghi bàn thì nay đứng đội sổ trong số 9 đại diện tại U17 World Cup 2026. Họ mới ghi 1 bàn, kém xa Hàn Quốc (9 bàn), Uzbekistan (7), Việt Nam (5), Tajikistan (5). Những đội như Saudi Arabia, Qatar, Trung Quốc, Australia cũng đã ghi 2-3 bàn, không đội nào ít pha lập công như Nhật Bản.

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