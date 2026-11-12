U17 Mỹ bất ngờ rút lui khỏi World Cup 2026

Ngày 12/11, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF) quyết định rút đội tuyển U17 nước này khỏi World Cup 2026. Quyết định được đưa ra chỉ khoảng một tuần trước khi giải đấu khởi tranh.

Mỹ rút lui khỏi VCK U17 World Cup 2026. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Mỹ).

USSF đã gửi thư thông báo tới các cầu thủ về việc hủy bỏ đợt tập huấn trước giải và kế hoạch tham dự U17 World Cup 2026. Nguyên nhân được liên đoàn này đưa ra là những lo ngại về tình hình an ninh tại Qatar. Trong đó, USSF viện dẫn cảnh báo đi lại của Bộ Ngoại giao Mỹ đối với Qatar cùng các hướng dẫn dành cho nhân viên đại sứ quán và gia đình.

“Sự an toàn của cầu thủ và ban huấn luyện luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, USSF thông báo. Trước đó, ngày 6/11, HLV Alex Aldaz đã công bố danh sách 21 cầu thủ U17 Mỹ dự World Cup 2026. Theo kế hoạch ban đầu, đội bóng này nằm ở bảng J cùng Montenegro, Chile và Algeria.

Việc một đội tuyển rút lui khi giải đấu sắp khởi tranh khiến FIFA phải đối mặt với bài toán liên quan đến số lượng đội tham dự và thể thức thi đấu. Theo kế hoạch ban đầu, World Cup 2026 có 48 đội tuyển, được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

Trong trường hợp không tìm được đội thay thế U17 Mỹ, bảng J sẽ chỉ còn ba đội là Montenegro, Chile và Algeria. Điều này đồng nghĩa với việc số đội tham dự giải sẽ giảm xuống còn 47 và tạo ra sự chênh lệch về số trận thi đấu giữa các bảng. Cụ thể, nếu giữ nguyên ba đội tại bảng J, mỗi đội ở bảng này chỉ có hai trận vòng bảng. Trong khi đó, các đội ở 11 bảng còn lại vẫn thi đấu ba trận như kế hoạch.

Sự khác biệt về số trận có thể ảnh hưởng đến việc xác định những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, bởi số điểm và hiệu số bàn thắng bại của các đội sẽ được tính từ số trận không giống nhau. Vì vậy, FIFA cần có phương án phù hợp để bảo đảm tính công bằng trong cuộc cạnh tranh giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Một trong những khả năng được đặt ra là FIFA lựa chọn đội tuyển khác thay thế U17 Mỹ để duy trì đủ 48 đội tham dự. Khi đó, thể thức thi đấu ban đầu có thể được giữ nguyên. Tuy nhiên, trong trường hợp không có đội thay thế, cơ quan điều hành bóng đá thế giới có thể phải xem xét điều chỉnh cách xác định các đội đi tiếp, đặc biệt là nhóm đội xếp thứ ba.

U17 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho U17 World Cup 2026.

Đối với U17 Việt Nam, quyết định rút lui của Mỹ trước mắt không làm thay đổi các đối thủ tại vòng bảng. Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Cristiano Roland nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Tuy nhiên, khả năng bị ảnh hưởng gián tiếp vẫn tồn tại nếu FIFA quyết định giữ nguyên ba đội tại bảng J và điều chỉnh phương thức xác định các suất vào vòng loại trực tiếp.

Theo thể thức ban đầu, U17 Việt Nam sẽ chắc chắn giành vé đi tiếp nếu đứng nhất hoặc nhì bảng G. Trong trường hợp đứng thứ ba, thầy trò HLV Cristiano Roland phải cạnh tranh thành tích với các đội xếp cùng vị trí ở những bảng còn lại để giành một trong 8 suất vào vòng 32 đội.

Khi đó, nếu bảng J chỉ có ba đội, việc so sánh điểm số và hiệu số bàn thắng bại có thể phát sinh nhiều vấn đề. Chẳng hạn, nếu giữ nguyên cách tính điểm thông thường, các đội ở bảng J sẽ có ít cơ hội tích lũy điểm số hơn do chỉ thi đấu 2 trận. Ngược lại, nếu FIFA điều chỉnh tiêu chí so sánh, thành tích của những đội đứng thứ ba tại các bảng khác cũng có thể bị ảnh hưởng.