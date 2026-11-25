HLV Soumaila Coulibaly đánh giá cao U17 Việt Nam. Ảnh: VFF.

"Chúng tôi hy vọng U17 Việt Nam có thể giành quyền đi tiếp, nhưng chúng tôi vẫn phải thi đấu sòng phẳng", HLV Soumaila Coulibaly chia sẻ trước trận gặp U17 Việt Nam ở lượt cuối bảng G U17 World Cup 2026.

Nhà cầm quân người Mali đánh giá cao màn trình diễn của thầy trò HLV Cristiano Roland sau hai lượt trận đầu tiên.

"Qua những gì tôi theo dõi ở hai trận đấu vừa qua, U17 Việt Nam chơi rất tốt. Họ là một đội tuyển mạnh và là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé đi tiếp. Tôi đã theo dõi trận đấu gần nhất của họ, trận hòa 3-3. Họ có chất lượng chuyên môn tốt và chúng tôi phải rất dè chừng", ông Coulibaly nhận xét.

"Chúng tôi cần ít nhất 1 điểm để kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải đối đầu với một đội tuyển mạnh là U17 Việt Nam. Chúng tôi muốn cải thiện lối chơi của mình bởi đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng", ông nói thêm.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng U17 Mali sẽ có những điều chỉnh về nhân sự.

“Chúng tôi muốn sử dụng những cầu thủ khác bởi toàn đội cần có thể trạng tốt nhất để chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo. Chúng tôi sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ khác”, nhà cầm quân này tiết lộ.

Bên cạnh mục tiêu vượt qua vòng bảng, HLV Coulibaly nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn tiến vào trận chung kết và nếu có thể, giành chức vô địch".

Trước lượt trận cuối, U17 Mali đang dẫn đầu bảng G với 6 điểm sau hai chiến thắng trước U17 New Zealand và U17 Bỉ. Đội bóng châu Phi đã sớm giành quyền vào vòng 32 đội. Trong khi đó, U17 Việt Nam có một điểm sau hai trận, lần lượt thua U17 Bỉ 2-3 và hòa U17 New Zealand 3-3.

Trận U17 Việt Nam gặp U17 Mali diễn ra lúc 20h ngày 26/11. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Cristiano Roland giành được điểm số và nuôi hy vọng tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.