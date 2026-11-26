U17 Việt Nam buộc phải đánh bại U17 Mali để giành vé đi tiếp tại U17 World Cup 2026.

Lúc 20 giờ hôm nay (ngày 26/11), U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Mali trong trận đấu quyết định tại bảng G, U17 World Cup 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland buộc phải giành chiến thắng nếu muốn nuôi hy vọng góp mặt ở vòng knock-out.

Trả lời phỏng vấn độc quyền với trang Africafoot, ông Seybou Diarra - chuyên gia bóng đá châu Phi kiêm người sáng lập Học viện Diarra tại Cameroon, đánh giá cao màn trình diễn của U17 Việt Nam ở hai lượt trận đầu tiên.

Ông cho rằng việc giành ngôi đầu bảng sẽ giúp U17 Mali có lợi thế nhất định trước vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, đội bóng châu Phi không được phép chủ quan khi đối đầu U17 Việt Nam.

"U17 Việt Nam không phải đối thủ có thể xem thường. Màn trình diễn của họ trước U17 New Zealand thực sự đáng nể, đặc biệt là tinh thần chiến đấu kiên cường để giành trận hòa 3-3 sau nhiều lần bị dẫn trước", ông Seybou Diarra nhận định.

Vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng dù Mali không thường xuyên chạm trán những đội bóng có phong cách thi đấu như Việt Nam, điều đó không đồng nghĩa với việc họ có thể đánh giá thấp đối thủ.

"U17 Việt Nam chỉ để thua U17 Bỉ với cách biệt sít sao. Mali cần duy trì lối chơi sở trường và giữ được sự tập trung trong suốt trận đấu", ông Diarra cảnh báo.

Bên cạnh đó, ông dự đoán HLV Soumaila Coulibaly có thể thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát của U17 Mali. Những cầu thủ chưa có nhiều cơ hội ra sân ở hai trận trước sẽ được trao cơ hội thể hiện năng lực, đồng thời cạnh tranh vị trí cho các vòng đấu tiếp theo.

Ở phía bên kia chiến tuyến, U17 Việt Nam đang đứng trước thử thách lớn. Sau thất bại 2-3 trước U17 Bỉ, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã cho thấy bản lĩnh đáng ghi nhận khi cầm hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3.

Hiện tại, U17 Việt Nam có 1 điểm và đứng thứ ba bảng G. Chiến thắng trước U17 Mali là mục tiêu bắt buộc để thầy trò HLV Cristiano Roland tiếp tục hy vọng giành vé vào vòng knock-out.

Cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Mali sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 26/11 (giờ Việt Nam). Đây được xem là trận đấu mang tính quyết định đối với hành trình của đại diện bóng đá trẻ Việt Nam tại World Cup năm nay.