Trước cuộc đối đầu với U17 Việt Nam tối 26/11 ở lượt trận cuối bảng G FIFA U17 World Cup 2026, U17 Mali nhận được lời khuyên phải duy trì tinh thần thi đấu nghiêm túc dù đã chắc chắn giành vé đi tiếp. Chuyên gia bóng đá Seybou Diarra cho rằng một chiến thắng đậm trước đại diện Đông Nam Á sẽ giúp U17 Mali củng cố sự tự tin trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

U17 Việt Nam thể hiện ấn tượng ở vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026.

Với 6 điểm trọn vẹn sau hai chiến thắng trước New Zealand và Bỉ, U17 Mali chắc chắn đứng đầu bảng G và nằm trong nhóm 11 đội tuyển đầu tiên giành quyền vào vòng 1/16. Trong khi đó, thầy trò HLV Cristiano Roland rất cần chiến thắng để tăng cơ hội vượt qua vòng bảng.

Tuy nhiên, ông Seybou Diarra - người sáng lập học viện bóng đá Diarra nổi tiếng tại Cameroon - vẫn đánh giá cao U17 Việt Nam. Trả lời chuyên trang bóng đá châu Phi Africafoot, chuyên gia này cho rằng U17 Mali cần duy trì phong độ và sự tập trung cao độ ở lượt trận cuối.

“U17 Mali rất cần chiến thắng này, chúng ta không thường xuyên được chạm trán những đối thủ như Việt Nam, nhưng đừng bao giờ đánh giá thấp họ. U17 Việt Nam chỉ thua sát nút trước Bỉ. U17 Mali phải thể hiện đúng năng lực và giữ sự tập trung cao độ. Đây có thể là cơ hội lớn để một số cầu thủ dự bị được ra sân và chứng minh năng lực của mình. Rõ ràng, đây là trận đầu tiên hai đội tuyển đối đầu với nhau.

Không cần phải bàn cãi, Mali chính là đội được đánh giá cao hơn so với Việt Nam. Tôi tin rằng các cầu thủ sẽ tiếp tục giữ vững thái độ nghiêm túc trước đối thủ này và ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Điều đó sẽ giúp họ củng cố thêm sự tự tin cho chặng đường còn lại của giải đấu”, ông Seybou Diarra nhấn mạnh.

Theo vị chuyên gia này, việc duy trì nhịp độ và phong độ thi đấu là rất quan trọng đối với U17 Mali tại World Cup. Phía trước đội bóng châu Phi là những thử thách ở vòng đấu loại trực tiếp. Do đó, dù đã chắc chắn đứng đầu bảng, U17 Mali vẫn cần hướng đến một chiến thắng thuyết phục để tạo đà cho những trận đấu tiếp theo.

U17 Việt Nam đối đầu U17 Mali lúc 20h ngày 26/11.