Cuộc đối đầu giữa U17 Mali và U17 Bỉ tại lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026 diễn ra hấp dẫn, với màn rượt đuổi tỷ số kịch tính.

Ngay phút 13, U17 Bỉ bất ngờ vượt lên nhờ pha lập công của Niels Filippo. Từ đường kiến tạo của Al-Hassan Kamara, tiền đạo này tung cú sút chân trái hiểm hóc trong vòng cấm, mở tỷ số cho đại diện châu Âu.

Tuy nhiên, lợi thế của U17 Bỉ chỉ tồn tại đúng năm phút. Phút 18, Djigui Koïta thực hiện cú sút xa bằng chân trái, đưa bóng vào góc thấp khung thành, quân bình tỷ số 1-1 cho Mali.

U17 Mali thể hiện sức mạnh tại bảng G - Ảnh: CAF

Sang hiệp hai, hai đội tiếp tục tạo thế trận giằng co với nhiều tình huống tấn công đáng chú ý. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 67, khi Issiaka Koné kiến tạo thuận lợi để Yaya Niang dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1.

Phút 76, trọng tài tham khảo video để xem xét tình huống có thể dẫn đến phạt đền cho Mali, nhưng cuối cùng không thay đổi quyết định.

Những phút cuối, U17 Bỉ liên tục thay người và dồn lực tấn công nhưng không thể tìm được bàn gỡ.

Chiến thắng 2-1 giúp U17 Mali toàn thắng hai trận, giành 6 điểm và sớm giành tấm vé đầu tiên của bảng G vào vòng knock-out. Trong khi đó, U17 Bỉ có 3 điểm sau hai lượt trận.

Kết quả này khiến cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội thêm hấp dẫn, đặc biệt khi U17 Việt Nam sẽ đối đầu Mali ở lượt trận cuối.

BXH bảng G sau lượt trận thứ hai

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