U17 Italy áp đảo U17 Bờ Biển Ngà. Ảnh: FIGC.

Đại diện châu Âu khởi đầu đầy hứng khởi và suýt mở tỷ số ở phút 22 nếu pha lập công của Diego Perillo (Atalanta) không bị từ chối vì lỗi việt vị. Dù vậy, ngay trong hiệp một, đồng đội của anh là Francesco Gasparello đã kịp tỏa sáng với cú đá bồi chuẩn xác để đưa U17 Italy vươn lên dẫn trước.

Sang hiệp hai, tài năng trẻ của Empoli là Francesco Olivieri nhân đôi cách biệt lên 2-0 bằng quả đá phạt trực tiếp đẳng cấp. Kịch tính được đẩy lên cao ở cuối trận khi U17 Bờ Biển Ngà bị VAR từ chối một quả phạt đền vào phút 77.

Đến phút 90+10, Harafat Diabate sút phạt đền thành công để rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên, đại diện châu Phi không còn đủ thời gian để lật ngược thế cờ.

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của U17 Italy sau trận ra quân vùi dập Jamaica 6-0. Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, U17 Italy đang độc chiếm ngôi đầu bảng E, xếp trên U17 Bờ Biển Ngà (3 điểm), U17 Uzbekistan (3 điểm) và U17 Jamaica (0 điểm).

Kết quả trên đảm bảo U17 Italy chắc chắn không rơi xuống vị trí cuối bảng. Thậm chí nếu tụt xuống hạng ba ở lượt đấu cuối, 6 điểm vẫn đủ giúp họ chắc suất trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt để đi tiếp.

Cục diện bảng E U17 World Cup sau lượt trận thứ hai. Ảnh: Reuters.

Highlights U17 Italy 2-1 U17 Bờ Biển Ngà Tối 23/11, U17 Italy đánh bại Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1 tại lượt trận thứ hai bảng E U17 World Cup 2026.