Video highlights U17 Hàn Quốc 3-2 U17 Ecuador

Đại diện châu Á nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra lợi thế. Phút 7, hậu vệ Carlos Granda của Ecuador phản lưới nhà, giúp U17 Hàn Quốc vượt lên dẫn trước 1-0.

Đến phút 22, Ian Nam nhân đôi cách biệt, đưa đội bóng xứ kim chi bước vào giờ nghỉ với lợi thế hai bàn.

U17 Hàn Quốc toàn thắng vòng bảng tại World Cup 2026 - Ảnh: FIFA

Ngay đầu hiệp hai, U17 Hàn Quốc tiếp tục khiến đối thủ choáng váng. Phút 46, Jhon Chica đá phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 3-0 cho đại diện châu Á.

Tuy nhiên, Ecuador không dễ dàng bỏ cuộc. Phút 59, Steven Guerrero ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3, trước khi Luis Fragozo lập công ở phút 78, thắp lại hy vọng cho đại diện Nam Mỹ.

Dù phải chịu sức ép trong những phút cuối, U17 Hàn Quốc vẫn bảo toàn chiến thắng 3-2, qua đó khép lại vòng bảng với thành tích hoàn hảo.

Sau ba lượt trận, đội bóng xứ kim chi giành 9 điểm tuyệt đối, ghi 12 bàn, chỉ thủng lưới hai lần, sở hữu hiệu số +10 và đứng đầu bảng B.

Uganda xếp thứ hai với 4 điểm, bằng Ecuador nhưng hơn hiệu số, trong khi New Caledonia đứng cuối bảng với 0 điểm.

Thành tích toàn thắng giúp U17 Hàn Quốc tự tin bước vào vòng 32 đội U17 World Cup, trở thành một trong những đại diện châu Á gây ấn tượng mạnh tại giải đấu năm nay.

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