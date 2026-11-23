Video highlights U17 Pháp 0-1 U17 Saudi Arabia:

Loạt trận thứ hai VCK U17 World Cup 2026 mang đến nhiều kết quả bất ngờ, đặc biệt là màn trình diễn trái ngược của các đội bóng được đánh giá cao.

U17 Hàn Quốc tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng hủy diệt 6-0 trước New Caledonia. Sau trận ra quân thắng Uganda 3-0, đại diện châu Á tiếp tục bùng nổ, ghi tổng cộng chín bàn sau hai lượt trận mà chưa để thủng lưới.

U17 Hàn Quốc đặt một chân vào vòng 32 đội - Ảnh: FIFA

Với sáu điểm cùng hiệu số +9, U17 Hàn Quốc củng cố ngôi đầu bảng B và nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội.

Trong khi đó, cú sốc lớn xuất hiện tại bảng D khi U17 Pháp bất ngờ thất bại 0-1 trước Saudi Arabia. Sau chiến thắng 3-1 trước Haiti, đại diện châu Âu được kỳ vọng tiếp tục giành ba điểm nhưng lại không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

U17 Saudi Arabia tạo nên bất ngờ lớn, đồng thời khiến cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng D trở nên khó lường.

Tại bảng A, chủ nhà U17 Qatar nhận thất bại 0-2 trước Ai Cập, dù trước đó khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước Panama. Kết quả khiến Qatar phải chờ lượt cuối để xác định cơ hội đi tiếp.

Ở các trận đấu khác, U17 Hy Lạp đánh bại Panama 2-1, trong khi Ecuador và Uganda hòa nhau 0-0 tại bảng B. Đan Mạch cũng chia điểm với Australia sau trận hòa không bàn thắng ở bảng C.

Như vậy, Hàn Quốc trở thành điểm sáng nổi bật của bóng đá châu Á, còn thất bại của Pháp và Qatar là những bất ngờ đáng chú ý nhất.

Video highlights U17 Hàn Quốc 6-0 U17 New Caledonia:

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