U17 Bỉ gây sốt với đội hình nhiều sao trẻ

Xander Dierckx hiện được định giá 5 triệu Euro.

Trước thềm U17 World Cup 2026, U17 Bỉ thu hút sự chú ý với đội hình quy tụ nhiều tài năng trẻ giàu triển vọng, trong đó nổi bật là tiền vệ Xander Dierckx. Cầu thủ mới 17 tuổi này được Transfermarkt định giá lên tới 5 triệu Euro (khoảng 140 tỷ đồng).

Theo các mức định giá được truyền thông trong nước dẫn lại, tiền đạo Nguyễn Xuân Son hiện có giá khoảng 550.000 Euro, Nguyễn Đình Bắc được định giá 400.000 Euro.

Sinh ngày 27/2/2009, Xander Dierckx hiện thuộc biên chế Royal Antwerp, đội bóng đang thi đấu tại giải VĐQG Bỉ. Sở hữu chiều cao 1m89 cùng nền tảng thể chất ấn tượng, tiền vệ này nổi bật ở khả năng tranh chấp, kiểm soát khu trung tuyến và sự linh hoạt trong việc đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau.

Dù tuổi đời còn rất trẻ, Dierckx đã có cơ hội góp mặt trong đội hình một của Royal Antwerp. Riêng ở mùa giải 2026/27, cầu thủ này đã có 9 lần ra sân tại giải VĐQG Bỉ và đóng góp một pha kiến tạo. Việc được cọ xát thường xuyên ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp được xem là lợi thế lớn, giúp Dierckx tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh trước khi bước vào sân chơi U17 World Cup.

Đáng chú ý, sự góp mặt của Dierckx tại giải đấu năm nay từng đứng trước nguy cơ không thành hiện thực. Theo truyền thông Bỉ, Royal Antwerp ban đầu không muốn để tiền vệ này lên tuyển do U17 World Cup diễn ra ngoài lịch FIFA Days. Tuy nhiên, sau quá trình đàm phán, đội bóng đã đồng ý nhả người, qua đó giúp HLV Sven Vermant có thêm một quân bài chất lượng nơi tuyến giữa.

Với U17 Việt Nam, đây rõ ràng là thông tin cần đặc biệt lưu tâm. Tại VCK U17 World Cup 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand. Trong đó, đại diện Tây Âu được đánh giá là một trong những đối thủ đáng gờm nhất bảng đấu.

Đặc biệt, U17 Bỉ còn bước vào giải với vị thế đương kim Á quân U17 châu Âu. Sự hiện diện của một tiền vệ giàu tiềm năng như Xander Dierckx càng gia tăng sức mạnh cho đội hình của HLV Sven Vermant.

Trước đối thủ sở hữu nền tảng thể lực, kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp và nhiều cá nhân chất lượng, U17 Việt Nam sẽ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nếu muốn tạo nên bất ngờ. Cuộc đối đầu với U17 Bỉ hứa hẹn là bài kiểm tra đầy thử thách, đặc biệt đối với khả năng kiểm soát và tranh chấp ở khu vực giữa sân của các học trò HLV Cristiano Roland.