Video highlights U17 Argentina 2-1 U17 Mozambique:

Sau thất bại gây sốc 0-2 trước U17 Australia ở trận ra quân, U17 Argentina bước vào cuộc đối đầu U17 Mozambique tại lượt trận thứ hai bảng C với quyết tâm giành trọn ba điểm.

Được kỳ vọng tiếp nối thành tích lẫy lừng mà Lionel Messi và các đàn anh đã gây dựng, những tài năng trẻ Argentina hiểu rằng một thất bại nữa sẽ đẩy họ vào tình thế khó khăn.

U17 Argentina thắng trận đầu tiên tại World Cup 2026 - Ảnh: FIFA

Ngay phút thứ 5, Simon Escobar tỏa sáng với pha lập công mở tỷ số, giúp đại diện Nam Mỹ sớm nắm lợi thế và giải tỏa áp lực tâm lý.

Có bàn thắng dẫn trước, U17 Argentina tiếp tục duy trì sức ép nhằm gia tăng cách biệt. Phút 32, Escobar một lần nữa ghi tên lên bảng tỷ số, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, Mozambique không dễ dàng chấp nhận thất bại. Phút 45+1, Alirio Cuna ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2, khiến trận đấu trở nên căng thẳng trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Mozambique nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, trong khi Argentina tập trung bảo vệ lợi thế. Dù không thể ghi thêm bàn thắng, đại diện Nam Mỹ vẫn giữ được tỷ số 2-1 đến hết trận.

Chiến thắng giúp U17 Argentina giành ba điểm đầu tiên tại World Cup 2026, đồng thời giải tỏa sức ép sau cú sốc trước Australia.

Với cú đúp quyết định, Simon Escobar trở thành người hùng, giúp đội bóng trẻ xứ sở samba tiếp tục nuôi hy vọng tiến sâu tại U17 World Cup 2026.

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