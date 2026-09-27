U16 Việt Nam thua sát nút Trung Quốc tại CFA Team China 2026

Chiều 27/9, U16 Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai tại CFA Team China 2026 gặp chủ nhà Trung Quốc trên sân Thẩm Hà (Thẩm Dương).

Sau thất bại 2-4 trước Australia ở trận ra quân, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn hướng tới một kết quả tích cực để cải thiện thành tích.

U16 Việt Nam thua trận thứ hai liên tiếp tại CFA Team China 2026. (Ảnh: VFF).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U16 Trung Quốc chủ động triển khai bóng sang hai biên, đặc biệt tập trung khai thác hành lang trái. Trong khi đó, U16 Việt Nam duy trì cự ly đội hình khá tốt và sẵn sàng phản công khi giành lại bóng.

Phút 3, Hoàng Trung Anh có bóng ở khu vực giữa sân, nhận thấy thủ môn Trung Quốc dâng khá cao nên quyết định dứt điểm ngay. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ U16 Việt Nam đi không trúng đích.

Những phút tiếp theo, đội chủ nhà tăng cường tấn công ở hai cánh nhưng hàng thủ U16 Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung.

Đến phút 10, Tuấn Kiệt thực hiện đường chuyền để Đức Nguyên thoát xuống. Dù vậy, cầu thủ mang áo số 12 xử lý hơi chậm nên không thể thực hiện thành công đường căng ngang vào trong.

Bên phần sân đối diện, U16 Trung Quốc cũng thi đấu tương đối chủ động và có những tình huống tổ chức tấn công khá bài bản.

Phút 28, đội chủ nhà có cơ hội rất tốt để mở tỷ số khi Chen Zhengfei đi bóng từ cánh phải vào vòng cấm và bị Minh Quang phạm lỗi. Trọng tài lập tức cho U16 Trung Quốc hưởng quả phạt đền. Nhưng trên chấm 11m, Chen Zhengfei lại không thắng được thủ môn Gia Bảo.

Những phút cuối hiệp một, trận đấu diễn ra cân bằng hơn và cả hai đội đều có những cơ hội để ghi bàn.

Phút 34, Đức Nguyên chọc khe thuận lợi để Quốc Trung băng xuống trong tư thế khá thoải mái. Tuy nhiên, cú dứt điểm của cầu thủ U16 Việt Nam bị hậu vệ đội chủ nhà kịp thời ngăn chặn.

Không lâu sau, Quốc Trung thực hiện quả đá phạt góc rất khó chịu vào vòng cấm để Văn Cảnh băng vào đánh đầu và tạo nên pha bóng hỗn loạn. Các hậu vệ đội chủ nhà phải rất vất vả mới có thể phá bóng giải nguy.

Đến phút 45+1, Quốc Trung tiếp tục thực hiện quả phạt góc, Minh Quang bật cao đánh đầu hiểm hóc nhưng bóng lại tìm đến cột dọc khung thành U16 Trung Quốc rồi bật ra ngoài.

Bước sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn khi cả hai đội đều chơi nhanh và ăn miếng trả miếng.

Phút 47, một cầu thủ Trung Quốc xử lý bóng tốt trước khi dứt điểm, nhưng trung vệ Minh Quang đã kịp thời can thiệp và ngăn chặn tình huống nguy hiểm.

Thoát thua, U16 Việt Nam dần lấy lại sự chủ động ở khu vực giữa sân và liên tiếp có những tình huống triển khai tấn công tốt hướng về phía khung thành đối phương.

Phút 64, Xuân Thành rồi Trung Anh liên tiếp có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn cùng các hậu vệ U16 Trung Quốc đã chơi lăn xả để cứu thua cho đội nhà.

Chỉ hai phút sau, Đức Nguyên đi bóng tốt trước khi căng ngang vào trong cho Trung Anh. Tiền đạo U16 Việt Nam khống chế bước một rồi tung cú sút khá hiểm, nhưng thủ môn Zhang Yichi kịp dùng chân cứu nguy.

Có cơ hội nhưng không thể ghi bàn, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải trả giá đắt.

Phút 70, từ quả phạt góc của U16 Trung Quốc, Ji Zhenghao bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Gia Bảo, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Sau bàn thua, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn còn mất người ở phút 80 khi Trung Anh phải nhận thẻ vàng thứ hai.

Chơi thiếu người, U16 Việt Nam không thể có bàn gỡ hòa và chấp nhận thất bại 0-1 trước Trung Quốc.