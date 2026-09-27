U16 Việt Nam thua sát nút chủ nhà U16 Trung Quốc

Đội hình xuất phát của U16 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Sau trận ra quân gặp U16 Australia, đội tuyển U16 Việt Nam tiếp tục có màn thử sức với chủ nhà U16 Trung Quốc. Trước đối thủ có lợi thế sân nhà, các cầu thủ Việt Nam không lựa chọn lối chơi phòng ngự thụ động mà chủ động tổ chức những tình huống lên bóng khi có cơ hội.

U16 Trung Quốc nhập cuộc với quyết tâm cao và kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp 1. Phút 26, đội chủ nhà có cơ hội thuận lợi để mở tỷ số khi trọng tài Dai Yige cho hưởng phạt đền sau tình huống va chạm giữa Minh Quang và Chen Zhengfei trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Chen Zhengfei không thể đánh bại thủ môn Gia Bảo. Người gác đền U16 Việt Nam phán đoán chính xác để cản phá cú sút, trước khi Peng Xianchen lao vào đá bồi đưa bóng chệch cột dọc.

Dù không kiểm soát bóng nhiều bằng đối thủ, U16 Việt Nam vẫn tạo được những tình huống đáng chú ý nhờ khả năng tổ chức tấn công nhanh từ hai biên và trung lộ. Các tình huống cố định cũng mang đến cơ hội cho đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn.

Cuối hiệp 1, từ một pha phối hợp đá phạt góc, Minh Quang bật cao đánh đầu đưa bóng dội cột dọc khung thành Trung Quốc. Hai đội bước vào giờ nghỉ mà chưa có bàn thắng.

Sang hiệp 2, U16 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động mỗi khi có bóng. Phút 53, Văn Tấn thoát xuống phá bẫy việt vị sau quả đá phạt của đồng đội nhưng không thể thực hiện cú đánh đầu trong tư thế thuận lợi.

Hai phút sau, U16 Trung Quốc đáp trả bằng cú sút chéo góc của Liu Yuyang, nhưng thủ môn Gia Bảo tiếp tục phản xạ tốt để bảo vệ khung thành.

U16 Việt Nam sau đó có liên tiếp những cơ hội. Trung Anh dứt điểm cận thành nhưng bóng trúng Văn Tấn đứng phía trước khung thành. Không lâu sau, chính Văn Tấn có cơ hội dứt điểm trực diện nhưng không thắng được thủ môn Zhang Yichi.

Không tận dụng được những tình huống thuận lợi, U16 Việt Nam phải nhận bàn thua ở phút 69. Từ quả phạt góc, đội trưởng Ji Zheng Hao bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa, giúp chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếp tục tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Trong khi đó, thủ môn Gia Bảo vẫn phải hoạt động tích cực và có thêm pha bay người cản phá cú dứt điểm chéo góc nguy hiểm của Liu Yuyang ở phút 73.

Khó khăn với U16 Việt Nam tăng lên ở phút thứ 80 khi Trung Anh nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Chỉ còn 10 người, đội bóng áo đỏ vẫn cố gắng đẩy cao đội hình trong thời gian còn lại, nhưng không thể tìm được bàn gỡ.

Chung cuộc, U16 Việt Nam thua chủ nhà U16 Trung Quốc 0-1.

Dù chưa có được kết quả như mong muốn, trận đấu mang lại thêm cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Khả năng tổ chức những tình huống tấn công, tạo cơ hội trước đối thủ có lợi thế sân nhà cùng những thời điểm chịu sức ép là những trải nghiệm cần thiết trong quá trình hoàn thiện đội hình.

Sau hai lượt trận tại CFA Team China 2026, U16 Việt Nam sẽ gặp U16 Kyrgyzstan ở trận cuối vào lúc 13 giờ ngày 30/9.