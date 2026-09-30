U16 Việt Nam thua Kyrgyzstan 0-3

Chiều 30/9, U16 Việt Nam kết thúc hành trình tại giải U16 quốc tế CFA Team China 2026 bằng thất bại 0-3 trước U16 Kyrgyzstan. Ở trận đấu cuối cùng, ban huấn luyện trao cơ hội cho nhiều cầu thủ ít được thi đấu và những gương mặt cần thêm thời gian kiểm chứng, qua đó tiếp tục rà soát lực lượng hướng tới vòng chung kết U17 châu Á 2027.

U16 Việt Nam nhập cuộc khá chủ động, cố gắng khai thác hai biên và tạo ra một số tình huống đáng chú ý từ các pha bóng cố định. Dù vậy, khả năng tận dụng cơ hội của Kyrgyzstan tốt hơn. Phút 21, đội bóng Trung Á ghi bàn mở tỷ số.

Đội hình xuất phát của U16 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Sau giờ nghỉ, ban huấn luyện U16 Việt Nam thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự nhằm giúp các cầu thủ có thêm thời gian thi đấu. Đội tuyển nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Trọng Hiệp có hai cơ hội dứt điểm đáng chú ý nhưng đều không thể đánh bại thủ môn Kyrgyzstan. Trong những phút cuối, U16 Kyrgyzstan ghi thêm 2 bàn để ấn định chiến thắng 3-0.

Giải CFA Team China 2026 là dịp để U16 Việt Nam kiểm nghiệm đội hình khi lần lượt chạm trán Australia, Trung Quốc và Kyrgyzstan. Bên cạnh kết quả thi đấu, ban huấn luyện ưu tiên việc trao cơ hội cho nhiều cầu thủ nhằm đánh giá khả năng thích nghi, năng lực chuyên môn và lựa chọn nhân sự cho giai đoạn chuẩn bị tiếp theo.

Sau giải đấu tại Trung Quốc, U16 Việt Nam dự kiến hội quân trở lại vào tháng 12. Đội sẽ có 2 trận giao hữu với U16 Hàn Quốc, qua đó tiếp tục tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và hoàn thiện lực lượng trước VCK U17 châu Á 2027.