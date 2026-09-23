U16 Việt Nam lên đường tham dự giải quốc tế tại Trung Quốc

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, U16 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị tích cực tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Đội thi đấu hai trận giao hữu để rà soát lực lượng và hoàn thiện phương án chuyên môn.

U16 Việt Nam sẽ có giải đấu bổ ích tại Trung Quốc. Ảnh: VFF

Ngày 19.9, U16 Việt Nam hòa U17 Thể công Viettel 2-2. Hai ngày sau, đội tiếp tục hòa CLB Hà Nội 3-3, trong đó Tuấn Kiệt lập cú đúp và Xuân Thành ghi một bàn.

Tại CFA Team China 2026, U16 Việt Nam lần lượt gặp U16 Australia ngày 24.9, gặp U16 Trung Quốc ngày 27.9 và gặp U16 Kyrgyzstan ngày 30.9. Tất cả các trận đấu đều diễn ra tại Thẩm Dương.

Giải đấu được xem là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời kiểm nghiệm năng lực trước những đối thủ có chất lượng.

Đây cũng là dịp để Ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng, điều chỉnh chiến thuật và giúp các cầu thủ nâng cao bản lĩnh thi đấu.

Sau giải đấu tại Trung Quốc, U16 Việt Nam sẽ tiếp tục hướng đến những mục tiêu dài hạn, trong đó đáng chú ý là quá trình chuẩn bị cho Vòng chung kết U17 châu Á 2027.

Với lịch thi đấu 3 trận trong một tuần, CFA Team China 2026 sẽ là bài kiểm tra hữu ích về chuyên môn cũng như khả năng thích ứng của lứa cầu thủ trẻ.