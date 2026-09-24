U16 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Australia ở trận ra quân CFA Team China 2026

Chiều 24/9, U16 Việt Nam bắt đầu hành trình tại giải CFA Team China 2026 bằng trận đấu với Australia.

Dù gặp đối thủ được đánh giá cao hơn và có nền tảng thể lực tốt, nhưng U16 Việt Nam vẫn nhập cuộc tương đối tự tin.

U16 Việt Nam có trận đấu đầy nỗ lực trước Australia (Ảnh: VFF).

Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chủ động giữ cự ly đội hình và chơi lăn xả, khiến Australia gặp khó trong việc triển khai bóng.

Sau thời gian thi đấu cân bằng, U16 Việt Nam bất ngờ tạo ra khác biệt. Phút 20, từ tình huống chuyển trạng thái nhanh, bóng được tạt vào vòng cấm để Trung Anh bật cao đánh đầu tung lưới Australia.

Có bàn mở tỷ số, U16 Việt Nam như được tiếp thêm sự tự tin khi chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công, thay vì lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, những sai sót trong khâu phòng ngự đã khiến đội bóng áo đỏ phải trả giá.

Phút 28, sau quãng thời gian liên tục đưa bóng xuống hai hành lang cánh, Australia tạo ra khoảng trống cần thiết và dứt điểm chính xác để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Việc để thủng lưới khiến thế trận của U16 Việt Nam trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, Australia tiếp tục duy trì tốc độ tấn công và không cho các cầu thủ áo đỏ nhiều thời gian để ổn định lại đội hình.

Phút 34, từ một pha phản công của đối phương, trong nỗ lực lui về phòng ngự, Minh Quang không may phản lưới nhà, giúp Australia vươn lên dẫn trước 2-1.

Nhận 2 bàn thua liên tiếp chỉ trong ít phút khiến tinh thần thi đấu của các cầu thủ U16 Việt Nam phần nào bị ảnh hưởng. Dù vậy, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn đứng vững cho đến khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, U16 Việt Nam đẩy đội hình lên cao hơn với mục tiêu tìm bàn gỡ. Trong hơn 10 phút đầu sau giờ nghỉ, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn nỗ lực kiểm soát bóng và tổ chức tấn công, nhưng chưa tạo ra được khác biệt.

Khi vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương, U16 Việt Nam đã phải nhận thêm bàn thua.

Phút 56, Australia thực hiện pha lên bóng nhanh khiến hàng thủ Việt Nam không kịp tổ chức lại đội hình, tạo điều kiện để đối phương dứt điểm và nâng tỷ số lên 3-1.

Bàn thua thứ ba khiến nhiệm vụ của U16 Việt Nam trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Australia lúc này có lợi thế cả về tỷ số lẫn tinh thần nên chủ động chơi chắc chắn, đồng thời chờ những khoảng trống xuất hiện khi Việt Nam phải dâng cao.

Phút 66, Minh Hoàng phạm lỗi trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền. Trên chấm 11m, cầu thủ Australia không mắc sai lầm để nâng tỷ số lên 4-1.

Dù bị dẫn trước với cách biệt lớn, các cầu thủ U16 Việt Nam không buông xuôi. Phút 71, Trung Anh thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Minh Nhật băng vào dứt điểm, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4.

Những phút cuối, U16 Việt Nam vẫn ra sức tấn công và suýt có thêm bàn thắng. Phút 83, Tuấn Kiệt bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Nhưng ở khoảng cách 11m, Minh Nhật lại không thắng được thủ môn Australia.

Trong những phút còn lại, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục tổ chức tấn công nhưng không thể ghi thêm bàn. Chung cuộc, U16 Việt Nam để thua 2-4 trước Australia trong trận khai màn CFA Team China 2026.

Lịch thi đấu của U16 Việt Nam tại AFC Team China 2026 (Ảnh: VFF).