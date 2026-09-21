U16 Việt Nam hòa CLB Hà Nội, hoàn thiện đội hình trước giải quốc tế tại Trung Quốc

U16 Việt Nam có thêm những trận đấu tập cần thiết để rà soát lực lượng trước ngày lên đường sang Trung Quốc

Chiều 21.9, U16 Việt Nam có trận đấu tập với đội CLB Hà Nội đang chuẩn bị tham dự Giải hạng Ba quốc gia 2026.

Đây được xem là bài kiểm tra quan trọng đối với các cầu thủ trẻ sau những ngày tập luyện, đồng thời giúp Ban huấn luyện đánh giá khả năng vận hành chiến thuật và mức độ thích ứng của từng vị trí.

Hai đội nhập cuộc cởi mở và tạo nên màn rượt đuổi với tổng cộng 6 bàn thắng. U16 Việt Nam ba lần tìm được đường vào khung thành đối phương, trong đó Xuân Thành ghi một bàn, còn Tuấn Kiệt lập cú đúp. Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 3-3.

Đây là trận đấu tập thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trong những ngày cuối chuẩn bị tại Hà Nội. Trước đó, chiều 19.9, U16 Việt Nam đã thử sức với U17 Thể Công Viettel. Hai đội thi đấu khá cân bằng và hòa nhau 2-2.

Việc liên tục được thi đấu với những đối thủ khác nhau mang lại cơ hội cọ xát cần thiết cho các cầu thủ U16 Việt Nam. Quan trọng hơn, những trận đấu thực tế giúp Ban huấn luyện nhìn rõ hơn khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn của từng cầu thủ thay vì chỉ đánh giá thông qua các buổi tập.

Qua hai trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự có thêm dữ liệu để rà soát nhân sự, điều chỉnh cách tổ chức lối chơi cũng như hoàn thiện những phương án sẽ sử dụng tại giải đấu sắp tới. Đây cũng là giai đoạn quan trọng để các cầu thủ cạnh tranh vị trí và tìm kiếm sự gắn kết trong đội hình.

Theo kế hoạch, ngày 23.9, U16 Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc tham dự Giải U16 quốc tế CFA Team China 2026. Tại đây, đội tuyển sẽ lần lượt thử sức với U16 Australia, chủ nhà U16 Trung Quốc và U16 Kyrgyzstan.

Lịch thi đấu của U16 Việt Nam tại Giải U16 quốc tế CFA Team China Peace Cup 2026

Những cuộc đối đầu với các đội bóng có phong cách và trình độ khác nhau được kỳ vọng sẽ mang đến thêm trải nghiệm thi đấu quốc tế cho lứa cầu thủ trẻ Việt Nam.

Đây cũng là dịp để Ban huấn luyện kiểm nghiệm hiệu quả của quá trình chuẩn bị và đánh giá khả năng thích nghi của đội khi bước ra sân chơi quốc tế.

CFA Team China 2026 không chỉ mang ý nghĩa của một giải đấu giao hữu mà còn nằm trong kế hoạch chuẩn bị dài hạn của U16 Việt Nam.

Thông qua những trận đấu có chất lượng, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn hướng tới tích lũy kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện lực lượng và chuyên môn cho mục tiêu quan trọng tại Vòng chung kết U17 châu Á 2027.