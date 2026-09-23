U16 Việt Nam dự giải quốc tế tại Trung Quốc, hướng tới U17 châu Á 2027

Các thành viên đội tuyển U16 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Nhân sự đa dạng

Giải đấu diễn ra từ ngày 24-30/9 tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), với sự góp mặt của bốn đội tuyển U16 gồm Việt Nam, Australia, Trung Quốc và Kyrgyzstan. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt.

Trước chuyến đi, U16 Việt Nam đã trải qua quá trình tập luyện và tuyển chọn lực lượng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn.

Đội hội quân từ ngày 12/9 với 34 cầu thủ, sau đó bổ sung tiền vệ Nguyễn Đức Phong (Thể Công Viettel) và tiền đạo Nguyễn Viết Bảo Quân (Công an Hà Nội), nâng quân số lên 36.

Các cầu thủ được triệu tập từ nhiều trung tâm, câu lạc bộ đào tạo trẻ như PVF, Thể Công Viettel, Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Bình Dương, Công an Hà Nội và Hải Phòng.

Trong thành phần Ban huấn luyện hỗ trợ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn còn có hai cựu tuyển thủ quốc gia Lê Tấn Tài và Âu Văn Hoàn. Giai đoạn tập trung vừa qua được dành cho việc đánh giá năng lực từng vị trí, củng cố nền tảng thể lực, khả năng phối hợp và mức độ thích nghi với yêu cầu chiến thuật.

Trước khi lên đường, U16 Việt Nam có hai trận đấu tập để Ban huấn luyện rà soát đội hình. Ngày 19/9, đội hòa U17 Thể Công Viettel 2-2. Hai ngày sau, U16 Việt Nam hòa 3-3 với đội Hà Nội đang chuẩn bị tham dự Giải hạng Ba quốc gia 2026; Tuấn Kiệt lập cú đúp và Xuân Thành ghi bàn còn lại.

Cơ hội kiểm nghiệm lực lượng

Tại CFA Team China 2026, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ra quân gặp U16 Australia ngày 24/9. Tiếp đó là trận gặp chủ nhà U16 Trung Quốc ngày 27/9, trước khi kết thúc giải bằng cuộc đối đầu U16 Kyrgyzstan ngày 30/9.

Việc đối đầu các đội tuyển trẻ có phong cách và trình độ khác nhau giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá khả năng thích nghi, bản lĩnh thi đấu và sự tiến bộ của từng cầu thủ. Đặc biệt, Australia và Trung Quốc cũng nằm trong nhóm các đội đã giành quyền trực tiếp tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2027.

Giải đấu tại Thẩm Dương vì thế không chỉ mang ý nghĩa giao hữu mà còn nằm trong kế hoạch chuẩn bị dài hạn cho lứa cầu thủ U16 Việt Nam.

Theo thông tin được công bố trước đợt tập trung, Việt Nam là một trong chín đội tuyển châu Á được vào thẳng Vòng chung kết U17 châu Á 2027 nhờ góp mặt tại FIFA U17 World Cup 2026. Tám đội còn lại gồm Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan và Uzbekistan.

Việc không phải thi đấu vòng loại giúp bóng đá Việt Nam có thêm thời gian tuyển chọn và xây dựng lực lượng. Trong quá trình này, U16 Việt Nam được hình thành nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, từng bước định hình bộ khung cho đội tuyển U17 trong năm 2027.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng là nhà cầm quân có nhiều kinh nghiệm với các đội tuyển trẻ. Ông từng dẫn dắt U19 Việt Nam giành quyền tham dự FIFA U20 World Cup 2017, sau đó cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2023 và dẫn đội dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Với ba trận đấu quốc tế trong vòng một tuần, CFA Team China 2026 sẽ là bước kiểm tra quan trọng để Ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng, hoàn thiện lối chơi và tạo thêm trải nghiệm thi đấu cho các cầu thủ trẻ trước những nhiệm vụ ở cấp độ U17 trong thời gian tới.