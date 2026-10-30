U15 Việt Nam xếp thứ 82 tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Các tuyển thủ U15 Việt Nam trước trận đấu. (Ảnh: VFF)

Bước vào trận đấu cuối cùng tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026, đội tuyển U15 Việt Nam gặp nhiều khó khăn về lực lượng khi chỉ còn 9 cầu thủ đủ điều kiện ra sân. Trong khi đó, U15 Hungary sở hữu lối chơi giàu thể lực và kỹ thuật, liên tục tạo sức ép lên phần sân của đại diện Việt Nam.

Phút 12, cầu thủ mang áo số 2 của U15 Hungary tung cú sút từ ngoài vòng cấm, ghi bàn mở tỷ số. Đến phút 20, từ một tình huống phản công nhanh, cầu thủ số 7 của đội bóng châu Âu thực hiện hai pha dứt điểm liên tiếp, nâng cách biệt lên 2-0.

Bị dẫn trước hai bàn sau hiệp 1, U15 Việt Nam đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội trong hiệp 2. Những nỗ lực của các cầu thủ trẻ được đền đáp ở phút 32, khi Trần Huy Huỳnh tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm, dứt điểm chéo góc rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Tuy nhiên, đến phút 38, U15 Hungary tiếp tục khai thác khoảng trống trong hàng phòng ngự Việt Nam. Từ một pha phản công, cầu thủ mang áo số 13 đệm bóng cận thành, tái lập cách biệt hai bàn cho đội bóng châu Âu.

Không chấp nhận thất bại, U15 Việt Nam lập tức tổ chức tấn công và có bàn rút ngắn tỷ số chỉ một phút sau đó.

Phút 39, từ đường chuyền dài của Khắc Hiếu, Xuân Vinh khống chế bóng bên cánh phải, xử lý kỹ thuật trước khi thực hiện cú cứa lòng bằng chân trái đưa bóng vào góc cao khung thành, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3.

Trong những phút còn lại, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, U15 Hungary bảo toàn được lợi thế để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Kết quả này khiến U15 Việt Nam kết thúc FIFA U15 World Cup & Festival 2026 ở vị trí thứ 82.

Nhìn lại hành trình tại Azerbaijan, đội tuyển U15 Việt Nam đã trải qua 10 trận đấu trong vòng 6 ngày, ghi tổng cộng 33 bàn thắng. Việc liên tục đối đầu với các đội bóng đến từ nhiều khu vực trên thế giới giúp các cầu thủ có thêm cơ hội kiểm nghiệm năng lực chuyên môn và khả năng thích nghi với những phong cách thi đấu khác nhau.

Đặc biệt, mật độ thi đấu dày đặc cùng những khó khăn về lực lượng ở giai đoạn cuối giải đặt ra yêu cầu cao về thể lực, khả năng hồi phục và duy trì sự tập trung của các cầu thủ trẻ.

Dù chưa đạt thứ hạng như mong muốn, giải đấu vẫn mang lại những kinh nghiệm thực tế cho U15 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.

Theo kế hoạch, ngày 31/10, đội tuyển U15 Việt Nam sẽ trở về nước, kết thúc hành trình tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026 tại Azerbaijan.