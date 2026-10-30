U15 Việt Nam xếp hạng 82 tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Đội hình U15 Việt Nam trước trận đấu với U15 Hungary. Ảnh: VFF

Bước vào trận đấu tranh vị trí thứ 81 với U15 Hungary, U15 Việt Nam đối mặt thử thách lớn khi lực lượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chấn thương.

Đội chỉ còn 9 cầu thủ đủ điều kiện ra sân, trong khi đối thủ đến từ châu Âu sở hữu nền tảng thể lực, kỹ thuật và khả năng tổ chức tấn công tốt.

Những bất lợi về quân số khiến U15 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận, đặc biệt trước các tình huống chuyển trạng thái nhanh của đối phương.

Ngay phút 12, U15 Hungary đã có bàn mở tỷ số. Từ khoảng cách ngoài vòng cấm, cầu thủ mang áo số 2 tung cú dứt điểm chính xác, đưa đội bóng châu Âu vượt lên dẫn trước 1-0.

Chưa đầy 10 phút sau, U15 Hungary tiếp tục tận dụng khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của U15 Việt Nam. Phút 20, từ một pha phản công nhanh, cầu thủ số 7 có hai tình huống dứt điểm liên tiếp trước khi đưa bóng vào lưới, nâng cách biệt lên 2-0.

Bị dẫn trước hai bàn, U15 Việt Nam vẫn duy trì quyết tâm thi đấu, tìm cách tổ chức những đợt lên bóng nhằm thu hẹp khoảng cách.

Kết quả 10 trận đấu của U15 Việt Nam tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026 ở Azerbaijan. Ảnh: VFF

Sang hiệp hai, những nỗ lực của các cầu thủ trẻ Việt Nam bắt đầu mang lại hiệu quả. Phút 32, trong một tình huống bóng lộn xộn trước khung thành Hungary, Trần Huy Huỳnh nhanh chân dứt điểm chéo góc, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Bàn thắng giúp U15 Việt Nam có thêm động lực để tiếp tục đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, khi đang tìm kiếm bàn gỡ, đội lại để đối phương khai thác khoảng trống trong một pha phản công.

Phút 38, cầu thủ mang áo số 13 của Hungary thực hiện cú đệm bóng cận thành, tái lập khoảng cách hai bàn cho đội bóng châu Âu.

Dù vậy, U15 Việt Nam không mất nhiều thời gian để đáp trả. Chỉ một phút sau, Khắc Hiếu thực hiện đường chuyền dài hướng sang cánh phải cho Xuân Vinh. Sau pha xử lý kỹ thuật, Xuân Vinh tung cú cứa lòng bằng chân trái đưa bóng vào góc cao khung thành, rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Bàn thắng đẹp mắt của Xuân Vinh tiếp tục thắp lên hy vọng cho U15 Việt Nam. Trong những phút còn lại, các cầu thủ nỗ lực triển khai tấn công, tìm kiếm cơ hội san bằng cách biệt.

Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự của U15 Hungary, đội tuyển Việt Nam không thể ghi thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-2 nghiêng về đại diện châu Âu, qua đó U15 Việt Nam kết thúc giải ở vị trí thứ 82 chung cuộc.

Các cầu thủ U15 Việt Nam và U15 Hungary chụp ảnh lưu niệm sau trận đấu tranh hạng 81 tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026. Ảnh: VFF

Dù chưa đạt được kết quả như mong muốn, hành trình tại Azerbaijan vẫn mang đến nhiều trải nghiệm đáng giá cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Trong vòng 6 ngày, U15 Việt Nam đã thi đấu tổng cộng 10 trận, ghi 33 bàn thắng và có cơ hội đối đầu với nhiều đội tuyển đến từ các nền bóng đá khác nhau.

Mật độ thi đấu dày đặc cùng sự đa dạng về phong cách chơi bóng của các đối thủ giúp các cầu thủ trẻ rèn luyện khả năng thích nghi, tích lũy kinh nghiệm xử lý tình huống và nâng cao bản lĩnh trong môi trường cạnh tranh quốc tế.

Đặc biệt, trận đấu cuối cùng trước U15 Hungary cho thấy tinh thần không bỏ cuộc của U15 Việt Nam khi đội vẫn ghi được hai bàn thắng dù gặp bất lợi lớn về lực lượng.

Theo kế hoạch, ngày 31.10, U15 Việt Nam sẽ trở về nước, khép lại chuyến thi đấu tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026. Những bài học từ giải đấu được kỳ vọng sẽ trở thành hành trang quan trọng, giúp các cầu thủ tiếp tục hoàn thiện chuyên môn và phát triển trong những năm tới.