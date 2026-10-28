U15 Việt Nam xác định đối thủ tại vòng 1/16 FIFA U15 World Cup & Festival 2026

U15 Việt Nam xác định đối thủ sau khi khép lại giai đoạn vòng loại ở vị trí thứ ba bảng R, với thành tích 3 trận thắng và 2 trận thua. Ở lượt đấu cuối ngày 26.10, đội tuyển giành chiến thắng 2-1 trước U15 Guyana, qua đó kết thúc vòng loại bằng kết quả tích cực.

Các cầu thủ U15 Việt Nam tiếp tục có thêm một trận đấu bổ ích tại giải

Theo thể thức của giải, thứ hạng ở giai đoạn đầu quyết định các đội sẽ góp mặt tại những nhóm tranh hạng tiếp theo.

U15 Việt Nam được xếp vào Tier C, thi đấu ở nhánh cạnh tranh các vị trí từ 81 đến 96. Đối thủ U15 Rwanda cũng có thành tích 3 chiến thắng và 2 thất bại sau 5 lượt trận vòng loại.

Trận đấu với U15 Rwanda mang ý nghĩa quan trọng đối với hành trình tiếp theo của đội tuyển. Nếu giành chiến thắng, U15 Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U15 Scotland và U15 Nicaragua ở vòng 1/8 Tier C.

Ngược lại, nếu để thua, đội sẽ chuyển sang nhánh tranh các thứ hạng tiếp theo và chạm trán đội thua trong cặp U15 Scotland – U15 Nicaragua.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 là sân chơi dành cho cầu thủ dưới 15 tuổi, áp dụng thể thức bóng đá 8 người.

Điểm đặc biệt của giải là các đội tiếp tục thi đấu sau vòng loại để xác định thứ hạng chung cuộc, thay vì kết thúc hành trình ngay khi không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch.

Với U15 Việt Nam, mỗi trận đấu đều là dịp để các cầu thủ trẻ rèn luyện bản lĩnh, nâng cao khả năng thích ứng và hoàn thiện chuyên môn trước những đối thủ đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau.

Chiến thắng trước U15 Rwanda sẽ giúp đội tuyển có thêm động lực trong chặng đường tiếp theo tại giải đấu ở Azerbaijan.