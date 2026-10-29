U15 Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng tại U15 World Cup & Festival 2026

Trước U15 Cuba được đánh giá cao hơn về thể lực và thể hình, U15 Việt Nam nhập cuộc tự tin, chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Đáng chú ý, cú dứt điểm của Anh Hào trong hiệp 1 đưa bóng trúng cột dọc khung thành U15 Cuba.

Đội hình xuất phát của U15 Việt Nam trong trận gặp U15 Cuba. Ảnh: VFF

Sang hiệp 2, U15 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép. Phút 28, Xuân Vinh tận dụng sai lầm của cầu thủ đối phương, dứt điểm chân trái mở tỷ số cho U15 Việt Nam.

Đến phút 39, từ quả phạt góc do Xuân Vinh thực hiện, Khắc Hiếu băng vào đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0 cho U15 Việt Nam. U15 Cuba rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở phút 40 sau cú sút của cầu thủ mang áo số 10 chạm chân Tài Lộc đổi hướng. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Tại bán kết nhánh tranh hạng 81-84, U15 Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà U15 Azerbaijan, đội vừa giành chiến thắng 5-0 trước U15 Mozambique. Nếu giành chiến thắng, U15 Việt Nam sẽ góp mặt ở trận chung kết tranh thứ hạng cao nhất của nhánh đấu này.

Sau thất bại đáng tiếc trước U15 Rwanda trên chấm luân lưu, dù từng dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ trẻ U15 Việt Nam đã nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng trước U15 Nicaragua 5-3, trước khi tiếp tục vượt qua U15 Cuba 2-1.

Những trận đấu liên tiếp tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026 thực sự là cơ hội quý giá để U15 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm quốc tế, rèn luyện bản lĩnh và hoàn thiện lối chơi khi đối đầu với các đội bóng đến từ những nền bóng đá khác nhau.