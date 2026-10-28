U15 Việt Nam thua U15 Rwanda sau loạt sút luân lưu

Chiều 28/10, U15 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với U15 Rwanda tại vòng 1/16 nhánh Tier C của FIFA U15 World Cup & Festival 2026, diễn ra ở Azerbaijan. Dù có khởi đầu thuận lợi, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn phải nhận thất bại đáng tiếc sau loạt sút luân lưu.

U15 Việt Nam thua ngược Rwanda tại vòng 1/16 nhánh Tier C của FIFA U15 World Cup & Festival 2026 (Ảnh: VFF).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U15 Việt Nam chủ động triển khai lối chơi tấn công và sớm tạo ra khác biệt. Phút thứ 7, Xuân Vinh ghi bàn mở tỷ số, giúp đội bóng áo đỏ có được lợi thế quan trọng trước đối thủ đến từ châu Phi.

Bàn thắng sớm tạo thêm sự tự tin cho các cầu thủ Việt Nam. Đến phút 29, U15 Việt Nam tiếp tục gia tăng cách biệt lên 2-0 sau tình huống cầu thủ Rwanda phản lưới nhà.

Tưởng chừng lợi thế hai bàn sẽ giúp U15 Việt Nam kiểm soát trận đấu, nhưng những diễn biến tiếp theo lại không thuận lợi. U15 Rwanda nhanh chóng tổ chức lại đội hình, đẩy cao tốc độ tấn công và liên tiếp gây sức ép lên hàng phòng ngự Việt Nam.

Phút 35, Bruce ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đại diện châu Phi. Chỉ một phút sau, Samuel tiếp tục lập công, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 2-2.

Việc để thủng lưới hai bàn trong khoảng thời gian ngắn khiến U15 Việt Nam đánh mất lợi thế đã tạo dựng từ đầu trận. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng, buộc hai đội phải bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt hơn.

Sau khi hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức, U15 Việt Nam và U15 Rwanda phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Ở thời điểm quyết định, các cầu thủ Rwanda thực hiện thành công hơn, giành chiến thắng 4-2 để đi tiếp. Trong khi đó, U15 Việt Nam không thể tận dụng cơ hội và đành chấp nhận dừng bước tại vòng 1/16 nhánh Tier C.

Thất bại này khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chuyển xuống nhánh tranh các vị trí từ 81 đến 96 của giải đấu.

Dù kết quả chưa như mong đợi, trận đấu vẫn mang đến những bài học quan trọng cho các cầu thủ trẻ Việt Nam, đặc biệt về khả năng duy trì sự tập trung, bảo vệ lợi thế và xử lý tình huống khi đối phương gia tăng sức ép.

Những trải nghiệm tại giải đấu quốc tế được kỳ vọng sẽ giúp U15 Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm, cải thiện bản lĩnh thi đấu và chuẩn bị tốt hơn cho các nhiệm vụ tiếp theo.