U15 Việt Nam thua sát nút Iran tại World Cup 2026

Trưa 26/10, U15 Việt Nam có cuộc đọ sức với Iran tại bảng R FIFA U15 World Cup & Festival 2026. Trước trận đấu này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành được 6 điểm sau 3 lượt trận, gồm thất bại 3-6 trước Bosnia & Herzegovina cùng hai chiến thắng trước Brunei (6-0) và Mauritius (4-1).

U15 Việt Nam để thua sát nút trước Iran tại vòng bảng FIFA U15 World Cup & Festival 2026 (Ảnh: VFF).

Với mục tiêu tìm kiếm điểm số để cải thiện thành tích tại giải, U15 Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm. Bên phần sân đối diện, Iran cho thấy họ là đối thủ không hề dễ chơi khi chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút 2, từ cú dứt điểm từ xa của Norouzi, thủ môn Nhật Minh không thể bắt dính bóng, khiến U15 Việt Nam phải nhận bàn thua sớm. Bàn thắng giúp các cầu thủ Iran có được lợi thế và tiếp tục tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành U15 Việt Nam.

Trong những phút đầu trận, U15 Việt Nam gặp rất nhiều áp lực trước lối chơi pressing tầm cao của đối phương. Dù vậy, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn thi đấu đầy tập trung và bắt đầu có những pha tấn công đáp trả. Phút 8, U15 Việt Nam tổ chức phản công nhanh, Xuân Vinh tung cú sút căng nhưng thủ môn đối phương đã kịp thời cản phá.

Sau nhiều nỗ lực gây sức ép, U15 Việt Nam cũng đã có được điều mình cần là bàn gỡ hòa. Phút 13, từ quả phạt góc bên cánh phải, bóng được đưa vào vòng cấm để Tài Lộc bật cao đánh đầu tung lưới Iran, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bước sang hiệp hai, trận đấu vẫn diễn ra rất căng thẳng và Iran là đội chiếm được thế chủ động nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt hơn. Phút 28, sau một loạt tình huống phối hợp tấn công ấn tượng, Ahmadloo thực hiện pha ngả người dứt điểm đẹp mắt, đánh bại thủ môn Nhật Minh, nâng tỷ số lên 2-1.

Nhận bàn thua, U15 Việt Nam phải đẩy cao đội hình tấn công với hy vọng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Nhưng khi các tình huống lên bóng chưa mang tới hiệu quả, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng. Phút 30, thủ môn Trung Đạt vừa vào sân thay người đã mắc sai sót trong tình huống chuyền bóng, tạo điều kiện để Ahmadloo ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.

Việc nhận hai bàn thua liên tiếp khiến U15 Việt Nam rơi vào thế khó. Trong khi đó, Iran tiếp tục tận dụng tốt những cơ hội có được. Phút 34, Ahmadloo một lần nữa ghi dấu ấn với pha dứt điểm kỹ thuật từ mép vòng cấm, nâng tỷ số lên 4-1.

Bị đối thủ dẫn trước 3 bàn, U15 Việt Nam bắt đầu dồn đội hình lên tấn công với tinh thần không còn gì để mất. Phút 36, các cầu thủ áo đỏ được hưởng quả đá phạt bên cánh phải, Quang Hưng thực hiện cú sút chìm đưa bóng vào lưới Iran, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4.

Bàn thắng này giúp tinh thần của các cầu thủ Việt Nam được cải thiện đáng kể và đội tiếp tục duy trì sự chủ động trong khâu tấn công. Sau nhiều nỗ lực, đoàn quân áo đỏ đã có thêm bàn thắng ở phút 39 nhờ công của Quang Hưng.

Đáng chú ý, trong thời gian bù giờ, U15 Việt Nam còn có cơ hội rất tốt để san bằng tỷ số khi được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, Xuân Vinh không thực hiện thành công cú sút từ chấm 11m, khiến đội bóng áo đỏ bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa. Chung cuộc, U15 Việt Nam nhận thất bại 3-4 trước Iran ở lượt trận thứ tư bảng R FIFA U15 World Cup & Festival 2026.