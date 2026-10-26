U15 Việt Nam thua Iran ở World Cup trẻ

U15 Việt Nam thua trận thứ hai ở U15 World Cup & Festival 2026. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

U15 Iran mở tỷ số ngay phút thứ 2 tại sân 1B khu thi đấu phức hợp Hovsan, Baku, Azerbaijan. Hesam Ahmadloo cầm bóng trước vùng cấm U15 Việt Nam và thu hút sự chú ý của hàng thủ đội bóng áo trắng trước khi chuyền cho Reza Norouzi băng vào sửa lòng một chạm vào góc gần. Bóng chạm tay thủ môn Vũ Nhật Minh rồi bay vào lưới.

U15 Việt Nam gỡ hòa ở phút 13. Đỗ Quang Hưng tạt bóng từ vị trí phạt góc. Vũ Tiến Tài Lộc ập vào cột hai đánh đầu cận thành, ghi bàn cuối của hiệp một.

Sang hiệp hai, U15 Iran có lần thứ hai dẫn trước ở phút 27. Từ cánh trái, Norouzi tạt bổng vào vùng cấm U15 Việt Nam. Ahmadloo "ngả bàn đèn". Nhật Minh chỉ biết đứng chôn chân bất lực trước siêu phẩm của đối phương. U15 Iran nới rộng cách biệt ở phút 29. Nhật Minh trượt chân và chuyền thẳng vào chân Ahmadloo trong vùng cấm U15 Việt Nam. Trước cơ hội ngon ăn, số 11 của đội bóng áo đỏ không bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên 3-1 cho U15 Iran.

Bàn thắng tiếp theo đến với thầy trò HLV Mostafa Ghanbarpour ở phút 33. Taha Talebi chuyền xuyên tuyến từ sân nhà sang cánh phải cho Ahmadloo. Số 11 bên phía U15 Iran sửa lòng vào góc xa để hoàn tất cú hat-trick.

Phút 36, U15 Việt Nam rút ngắn cách biệt xuống còn 2-4. Từ vị trí đá phạt ở biên phải, Quang Hưng tạt bóng tầm thấp. Đường chuyền của số 7 vô tình trở thành cú sút thành bàn.

U15 Việt Nam thắp lên hy vọng giành 1 điểm ở phút 39. Nhận đường chuyền bổng từ sân nhà của Nguyễn Khắc Hiếu, Võ Anh Hào chuyền một chạm vào rìa khu vực 5,5 m cho Quang Hưng dứt điểm cận thành ghi bàn. Ở phút 40+3, trọng tài cho U15 Việt Nam hưởng penalty. Nhưng Nguyễn Xuân Vinh thất bại trước thủ môn đội bạn. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chấp nhận thua chung cuộc 3-4.

Vào lúc 18h45 tối nay 26/12 theo giờ Hà Nội, U15 Việt Nam đá trận cuối tại bảng R gặp U15 Guyana.