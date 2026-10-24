U15 Việt Nam thua đội tuyển Nam Âu tại World Cup trẻ

U15 Việt Nam thất bại trong ngày ra quân tại U15 World Cup & Festival 2026. Ảnh: VFF.

Đại diện đến từ châu Âu mở tỷ số ngay phút thứ 2 nhờ công Dorian Spahic. Emir Abazovic ghi thêm hai bàn ở phút 5 và 12, trước khi Dzan Suljevic nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 15.

Đến cuối hiệp một, Trương Tuấn Bảo đánh đầu từ quả phạt góc, rút ngắn tỷ số xuống 1-4 ở phút 20. Sang hiệp 2, Hà Thanh Phước An tiếp tục tận dụng tình huống phạt góc bên cánh phải, đệm bóng ghi bàn thứ 2 cho Việt Nam ở phút 22.

U15 Việt Nam có thêm cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Phút 31, Suljevic hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 5-2. Nguyễn Xuân Vinh đáp trả bằng cú sút xa thành bàn ở phút 32, trước khi Lazar Skoko ghi bàn ấn định chiến thắng 6-3 cho Bosnia và Herzegovina một phút sau.

Trận đấu có 9 bàn thắng trong 40 phút thi đấu chính thức. Đây là điểm khác biệt của U15 World Cup & Festival 2026. Mỗi trận gồm hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút, với 8 cầu thủ mỗi đội trên sân, tính cả thủ môn.

Bên cạnh đó, sân đấu có kích thước 68 x 47 m nhưng sử dụng khung thành tiêu chuẩn. Các đội được thay người không giới hạn và thực hiện đá biên thay ném biên. Luật việt vị chỉ áp dụng trong khu vực từ vạch cách đường biên ngang 14 m đến khung thành đối phương.

U15 World Cup & Festival 2026 quy tụ 189 đội tuyển và được thiết kế để mỗi đội thi đấu tối thiểu 9 trận. Thời lượng trận đấu ngắn cùng quy định thay người không giới hạn đi kèm lịch thi đấu nhiều trận trong một ngày.

U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng Bosnia và Herzegovina, Brunei, Mauritius, Iran và Guyana. Đội phải hoàn thành 5 trận vòng bảng trong 3 ngày, từ 24 đến 26/10, trong đó có hai ngày liên tiếp thi đấu hai trận mỗi ngày.

Ngày 25/10, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn gặp Brunei lúc 13h15 và Mauritius lúc 20h. Ngày 26/10, đội đối đầu Iran lúc 12h và Guyana lúc 18h45. Các mốc giờ đều tính theo giờ Việt Nam.

Kết quả vòng bảng sẽ quyết định Việt Nam được phân vào nhóm nào trong 6 nhóm trình độ, từ Tier A đến Tier F. Tất cả các đội tiếp tục thi đấu trong nhóm tương ứng để xác định thứ hạng. Mỗi nhóm có đội vô địch riêng, trong đó đội thắng trận chung kết Tier A được công nhận là nhà vô địch FIFA U15 World Cup & Festival 2026.

Lịch thi đấu của U15 Việt Nam tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026. Ảnh: VFF.