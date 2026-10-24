U15 Việt Nam thua đậm đội bóng châu Âu trận ra quân World Cup

U15 Bosnia tận dụng tối đa sự vượt trội về thể hình, kỹ - chiến thuật, làm chủ hòa toàn thế trận và ghi 4 bàn dẫn trước. Trong khi đó, U15 Việt Nam sau những phút đầu bị khớp tâm lý đã chơi đầy nỗ lực, ghi được 3 bàn do công của Tuấn Bảo, Vận Tài và Anh Hào, nhưng không thể tránh khỏi trận thua đậm 3-6 trong ngày ra quân U15 World Cup 2026.

Trong khi U15 Việt Nam không đạt kết quả tốt ở trận mở màn, các đội bóng khu vực Đông Nam Á có màn khởi đầu tích cực. U15 Indonesia thắng U15 Fiji 7-1, U15 Malaysia hạ U15 Dominica 3-1, trong khi U15 Thái Lan vượt qua U15 CH Dominica 3-2.

U15 Việt Nam thua đậm trận ra quân U15 World Cup 2026. Ảnh: VFF

U15 World Cup là phiên bản đầu tiên của sân chơi do FIFA tổ chức, với sự tham gia của 189 Liên đoàn thành viên. Đáng chú ý, có tới 78 đội tuyển lần đầu góp mặt ở giải đấu năm nay. Điều này cho thấy ý nghĩa đặc biệt của giải đấu trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá quốc tế cho các cầu thủ trẻ trên toàn thế giới.

FIFA chủ động xếp các bảng có sự đa dạng về khu vực và trình độ, giúp cầu thủ được đối đầu với những phong cách bóng đá khác nhau thay vì chỉ cạnh tranh thành tích. Tại U15 World Cup 2026, U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng các đội Bosnia and Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius.

U15 World Cup 2026 có thể thức thi đấu 8v8, với hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút, thay người không giới hạn và đá biên thay cho ném biên. Các quy định được thiết kế phù hợp với lứa tuổi U15, tạo điều kiện để cầu thủ tăng cường trải nghiệm bóng, phát triển kỹ thuật, tư duy chiến thuật và khả năng ra quyết định.

Giải đấu được tổ chức qua hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, các đội được chia thành các bảng và thi đấu vòng tròn một lượt để phân nhóm cho giai đoạn tiếp theo.

Dù kết quả có ra sao thì tất cả các đội đều tiếp tục thi đấu đến ngày cuối cùng, không bị loại sớm, qua đó có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm quốc tế. Với U15 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, đây là cơ hội đặc biệt để thế hệ cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế.