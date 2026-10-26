U15 Việt Nam thắng trận thứ 3 tại World Cup trẻ

U15 Việt Nam khép lại vòng bảng U15 World Cup với 3 chiến thắng. Ảnh: AFFA.

Ngay phút thứ 5, từ tình huống phạt góc, Khắc Hiếu chọn vị trí thuận lợi trong vùng cấm rồi dứt điểm đưa bóng vào lưới Guyana, mở tỷ số cho U15 Việt Nam. Hai phút sau, đội bóng áo đỏ nhân đôi cách biệt. Các cầu thủ U15 Việt Nam phối hợp bên cánh trái, đưa bóng vào trong để Phước An đánh gót. Cú dứt điểm không quá mạnh nhưng thủ môn Guyana mắc sai lầm, để bóng lăn qua vạch vôi.

Tuy nhiên, U15 Việt Nam không giữ được lợi thế hai bàn đến hết hiệp một. Phút 14, một cầu thủ Việt Nam phạm lỗi trong vùng cấm, khiến đội phải chịu phạt đền. Ở phút 15, trên chấm 11 m, Jadan đánh bại thủ môn Trung Đạt, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Sang hiệp hai, trận đấu diễn ra với tốc độ cao khi cả hai đội đều nỗ lực tìm bàn thắng. Phút 23, Guyana có quả đá phạt với quỹ đạo bóng khó chịu, nhưng thủ môn Trung Đạt kịp đổ người cứu thua.

Đến phút 32, Phước An có cơ hội nới rộng cách biệt sau pha đi bóng qua hậu vệ đối phương. Tiền đạo này tung cú sút kỹ thuật nhưng bóng dội cột dọc. Trong những phút cuối, U15 Việt Nam chơi chủ động và tìm cách ghi thêm bàn thắng. Dù không thể nới rộng cách biệt, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn bảo toàn chiến thắng 2-1 đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.

Sau 5 trận tại bảng R, U15 Việt Nam thắng Brunei, Mauritius và Guyana, thua Bosnia và Herzegovina cùng Iran. Đội ghi 18 bàn, nhận 12 bàn thua, giành 9 điểm và xếp thứ ba bảng đấu.

Theo thể thức FIFA U15 World Cup & Festival 2026, các đội được chia vào những nhóm trình độ từ Tier A đến Tier F dựa trên thành tích vòng bảng, sau đó tiếp tục thi đấu để xác định thứ hạng chung cuộc. Với vị trí thứ ba bảng R, U15 Việt Nam sẽ thi đấu ở Tier C, dự kiến khởi tranh ngày 28/10.