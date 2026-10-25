U15 Việt Nam thắng trận đầu tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Sau trận thua 3-6 trước U15 Bosnia and Herzegovina, U15 Việt Nam nhập cuộc chủ động, đẩy cao đội hình và nhanh chóng tạo khác biệt.

U15 Việt Nam tìm lại sự tự tin sau chiến thắng đầu tay

Phút thứ 9, Vận Tài tận dụng pha phản công nhanh, dứt điểm chéo góc mở tỷ số. Chỉ một phút sau, Tuấn Bảo căng ngang thuận lợi để Xuân Vinh đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Ưu thế tiếp tục được đội bóng áo đỏ cụ thể hóa ở phút 16. Xuân Vinh thực hiện thành công quả phạt đền, hoàn tất cú đúp và giúp U15 Việt Nam khép lại hiệp một với cách biệt ba bàn.

Bước sang hiệp hai, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn duy trì sức ép và kiểm soát thế trận. Phút 32, từ quả phạt góc bên cánh phải, Phước An bật cao đánh đầu, nâng tỷ số lên 4-0. Hai phút sau, Anh Hào tiếp tục lập công, gia tăng cách biệt cho đội nhà.

Đến phút 37, Quang Hưng khống chế bóng gọn gàng rồi dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 6-0 cho U15 Việt Nam. Khả năng tận dụng cơ hội cùng sự chủ động trong tấn công giúp đội có màn trình diễn khởi sắc hơn so với trận mở màn.

Theo lịch thi đấu, U15 Việt Nam còn gặp U15 Mauritius lúc 20 giờ ngày 25.10 (giờ Việt Nam), trước khi lần lượt đối đầu U15 Iran và U15 Guyana ở các lượt trận tiếp theo.

Chiến thắng trước Brunei là bước đệm quan trọng để toàn đội tiếp tục hoàn thiện khả năng phối hợp, tích lũy kinh nghiệm và hướng đến những thử thách tiếp theo tại giải.