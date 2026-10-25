U15 Việt Nam thắng hai trận trong một ngày ở World Cup trẻ

U15 Việt Nam ghi 9 bàn thắng và chỉ phải nhận 1 bàn thua trong ngày thi đấu áp chót của bảng R U15 World Cup & Festival 2026. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Phút 15 trên sân 3B khu thi đấu phức hợp Hovsan, Baku, Azerbaijan, U15 Việt Nam có quả phạt gần giữa sân. Nguyễn Xuân Vinh sút chạm mép dưới cột dọc. Bóng dội xuống, đập đất rồi nảy lên. Tận dụng thoáng chốc hàng thủ U15 Mauritius đang bối rối, Nguyễn Ngọc Phương lao vào đá bồi cận thành mở tỷ số. Đây là bàn thắng duy nhất của hiệp 1.

Đại diện Đông Phi gỡ hòa ngay đầu hiệp 2. Phút 23, Wayne Piramme chuyền sệt vào vùng cấm cho Ethan Hittie. Trong tư thế quay lưng, số 13 khống chế hỏng. Nhưng bóng vô tình chạm chân Vũ Huy Hiệu rồi trôi ra phía sau khi chỉ còn một mình thủ môn Vũ Nhật Minh. Tranh thủ khi Huy Hiệu đang lúng túng, Hittie lao lên dứt điểm một chạm đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

U15 Việt Nam lần thứ hai dẫn trước ở phút 27. Aron Douce chuyền xuyên tuyến từ sân nhà cho Hittie đang cố gắng cài đè. Nỗ lực che chắn của người ghi bàn cho U15 Mauritius trước đó bất thành khi Nguyễn Khắc Hiếu chủ động băng lên từ phía sau để phá bóng. Nỗ lực giải nguy của số 3 bên phía U15 Việt Nam vô tình trở thành đường chuyền bổng đặt Trương Vận Tài vào tư thế thuận lợi. Số 14 không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm chéo góc tung lưới thủ thành Djabeel Fareed.

Khi trận đấu chỉ còn 2 phút, U15 Việt Nam đặt dấu chấm hết cho hy vọng giành 1 điểm của U15 Mauritius. Võ Anh Hào tạt bổng từ cánh trái vào rìa khu vực 5,5 m. Douce mắc lỗi kèm người khi để Vận Tài đệm bóng cận thành thành bàn trong tư thế trống trải và thoải mái. Tình huống cầu thủ của học viện SLNA hoàn tất cú đúp là pha bóng ấn định thắng lợi 3-1 cho U15 Việt Nam.

3 điểm trước U15 Mauritius giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khép lại ngày thi đấu thứ hai với 2 trận toàn thắng. Vào buổi chiều theo giờ Hà Nội, U15 Việt Nam đả bại U15 Brunei với tỷ số 6-0. Trước đó, ở ngày thi đấu đầu tiên, các chàng trai sinh năm 2011 và 2012 của ông Hoàng Anh Tuấn thua U15 Bosnia & Herzegovina 3-6.

Ngày mai 26/10, U15 Việt Nam bước vào ngày thi đấu cuối cùng của bảng R. Lúc 12h, đội gặp U15 Iran. Vào khung 18h45, U15 Việt Nam đá trận cuối vòng bảng gặp U15 Guyana.