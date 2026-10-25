U15 Việt Nam thắng hai trận liên tiếp ở World Cup 2026

Ở trận mở màn, U15 Việt Nam nhận thất bại 3-6 trước U15 Bosnia. Tuy nhiên, bước sang những lượt trận tiếp, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn giành được những chiến thắng thuyết phục.

Đầu tiên là trận thắng 6-0 của U15 Việt Nam trước U15 Brunei. Đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại giải năm nay.

U15 Việt Nam giành 2 chiến thắng liên tiếp. Ảnh: VFF

Ở trận đấu tiếp theo vào lúc 20h tối 25/10, U15 Việt Nam chơi tốt trước U15 Mauritius nhờ sự chủ động trong tấn công và phòng ngự chắc chắn. Chung cuộc, U15 Việt Nam giành chiến thắng 4-1. Các bàn thắng của đội bóng áo đỏ được ghi bởi Vận Tài (cú đúp), Phước An và Xuân Vinh.

Ngày 26/10, U15 Việt Nam có hai trận đấu cuối cùng tại vòng bảng giải U15 World Cup 2026. Vào lúc 12h, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chạm trán đối thủ mạnh U15 Iran. Sau đó vào lúc 18h45, U15 Việt Nam gặp U15 Guyana, đối thủ đến từ châu Mỹ.

Tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026, đội tuyển U15 Việt Nam nằm ở bảng R, cùng với các đội Bosnia-Herzegovina, Iran, Mauritius, Guyana và Brunei. Các trận đấu tại giải diễn ra theo luật bóng đá 8v8 (mỗi bên có 8 cầu thủ ở trên sân khi thi đấu), sân cỏ có kích thước bằng 1/2 sân cỏ 11 người.

Giải đấu được tổ chức qua hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, các đội được chia thành các bảng và thi đấu vòng tròn một lượt để phân nhóm cho giai đoạn tiếp theo. Điều này giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội được học hỏi, cọ xát.