U15 Việt Nam thắng đội châu Mỹ trong trận cầu có 8 bàn

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Trần Quốc Tuấn, động viên tuyển U15 trước trận. Ảnh: VFF.

U15 Nicaragua nhập cuộc chủ động hơn trên sân 2B khu thi đấu phức hợp Hovsan, nhưng trời mưa ở Baku, Azerbaijan ảnh hưởng đến khả năng giữ bóng của cả hai đội. U15 Việt Nam mở tỷ số ở phút thứ 10 trong tình huống có phần may mắn. Cầu thủ U15 Nicaragua phản lưới khi cố gắng theo kèm đối thủ trong pha phạt góc.

Sau bàn đầu, U15 Việt Nam chơi tốt hơn và tạo ra những tình huống hãm thành chất lượng. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nhân đôi cách biệt ở phút 17. Nguyễn Xuân Vinh xoay người chuyền đến rìa vùng cấm cho cho Trần Huy Huỳnh dứt điểm tầm thấp vào góc hiểm tung lưới thủ môn Jeremy Jarquin.

U15 Việt Nam tiếp tục ghi bàn ở phút 19. Xuân Vinh chuyền về cho Vũ Huy Hiệu. Hậu vệ thuộc học viện Hà Nội sút xa táo bạo, bóng đi với lực căng, chìm và khiến Jarquin nhận bàn thua thứ 3. Hiệp một kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về U15 Việt Nam.

U15 Nicaragua có pha lập công ngay phút đầu tiên của hiệp hai. Juan Barrera phối hợp bật tường với Jarib Leyton rồi sút tung lưới thủ thành Nguyễn Trung Đạt. Chỉ hơn 1 phút sau, U15 Việt Nam lại nới rộng cách biệt. Thủ môn U15 Nicaragua cản phá bất thành sau cú đá phạt góc. Bóng xoáy ngược lại khung thành đội nhà. Tranh thủ khoảnh khắc hàng thủ đại diện Trung Mỹ chưa ổn định lại, Võ Anh Hào lao vào đánh đầu cận thành vào lưới trống.

U15 Nicaragua tiếp tục tăng cường sức ép và có thành quả ở phút 25. Nguyễn Khắc Hiếu phá bóng đến vị trí của Gabriel Castillo. Số 2 lập tức bắt volley nửa nảy để có bàn thắng. U15 Nicaragua một lần nữa ghi bàn ở phút 35. Từ pha đột phá qua người của đồng đội ở cánh trái, Barrera nhận bóng ở rìa vùng cấm rồi sút qua háng Khắc Hiếu.

U15 Việt Nam liên tục thể hiện quyết tâm dập tắt hy vọng gỡ hòa của đối phương. Phút 37, Trương Vận Tài trả ngược cho Huy Huỳnh dứt điểm sệt một chạm, nâng tỷ số lên 5-3 cho đội bóng áo trắng. Đây là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

U15 Việt Nam vào tứ kết nhánh tranh hạng 81 tới 96 hạng C lúc 14h30 chiều 29/10 trên sân 6B, gặp U15 Cuba.