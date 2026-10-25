U15 Việt Nam thắng đậm tại World Cup 2026

Chiều 25/10, U15 Việt Nam có cuộc đọ sức với Brunei tại lượt trận thứ hai vòng bảng FIFA U15 World Cup & Festival 2026, diễn ra ở Azerbaijan. Trước trận đấu này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vừa nhận thất bại 3-6 trước Bosnia và Herzegovina trong ngày ra quân.

U15 Việt Nam có chiến thắng đầu tiên tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026. (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, U15 Brunei cũng có khởi đầu không thuận lợi khi để thua Mauritius với tỷ số 0-5. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội được xem là cơ hội để U15 Việt Nam hướng đến chiến thắng đầu tiên tại giải đấu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U15 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Bên phần sân đối diện, U15 Brunei chọn cách đá với đội hình thấp, tập trung phòng ngự và hạn chế khoảng trống trước khung thành.

Phút 9, tận dụng tình huống triển khai bóng thiếu chính xác của đối phương, các cầu thủ Việt Nam nhanh chóng tổ chức tấn công. Vận Tài nhận bóng rồi tung cú dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn U15 Brunei, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng sớm giúp U15 Việt Nam thi đấu tự tin hơn và tiếp tục duy trì sức ép lên phần sân đối phương. Trong khi đó, hàng phòng ngự Brunei bắt đầu bộc lộ những điểm yếu và liên tục bị đối thủ khai thác. Phút 10, Tuấn Bảo đi bóng bên hành lang cánh trái trước khi căng ngang để Xuân Vinh có mặt đúng lúc dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0.

Liên tiếp ghi hai bàn thắng, U15 Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận. Các cầu thủ áo đỏ phối hợp tự tin hơn và liên tục tìm cách tiếp cận vòng cấm đối phương. Ở chiều ngược lại, U15 Brunei gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công.

Phút 16, một cầu thủ U15 Việt Nam bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn hưởng quả phạt đền. Trên chấm phạt đền, Xuân Vinh thực hiện cú sút chính xác, đánh bại thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên 3-0.

Bước sang hiệp hai, U15 Việt Nam thực hiện một số thay đổi nhân sự nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ được thi đấu. Tuy nhiên, sự xáo trộn này khiến lối chơi của đội bóng áo đỏ thiếu đi sự liên kết. Tận dụng thời cơ này, các cầu thủ Brunei đẩy cao đội hình tấn công với hy vọng tìm bàn gỡ.

Phút 22, U15 Brunei được hưởng quả đá phạt nhưng cú dứt điểm của Herman đưa bóng đi thiếu chính xác. Trong những phút tiếp theo, đội bóng áo vàng tiếp tục nỗ lực tổ chức tấn công, khiến hàng phòng ngự U15 Việt Nam phải hoạt động nhiều hơn so với hiệp đầu tiên.

Tuy nhiên, khi U15 Brunei chưa thể tìm được bàn thắng, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã tiếp tục gia tăng cách biệt. Phút 32, U15 Việt Nam được hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Từ tình huống này, Phước An bật cao đánh đầu chính xác, nâng tỷ số lên 4-0.

Bàn thắng này giúp U15 Việt Nam lấy lại thế chủ động và áp đặt thế trận tấn công lên đối thủ. Phút 34, từ tình huống tổ chức lên bóng bên phần sân nhà, Anh Hào có pha xử lý tốt trước khi dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ môn đối phương lần thứ năm trong trận đấu.

Dù dẫn trước với cách biệt lớn, U15 Việt Nam vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Phút 37, đội bóng áo đỏ thực hiện nhanh một tình huống đá phạt. Quang Hưng nhận bóng trước khi tung cú dứt điểm đưa bóng vào lưới, ấn định chiến thắng 6-0 cho U15 Việt Nam.