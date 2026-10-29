U15 Việt Nam thắng Cuba ở World Cup trẻ

U15 Việt Nam thắng trận thứ 2 liên tiếp. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

U15 Việt Nam nhập cuộc tốt trên sân 6B khu thi đấu phức hợp Hovsan (Baku, Azerbaijan) khi tạo ra một số pha phối hợp thanh thoát. Tuy nhiên, cả hai đội đều không thể tận dụng cơ hội trong hiệp một. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số 0-0.

Hai đội thể hiện khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng tốt hơn trong hiệp hai, đặc biệt là U15 Việt Nam khi ghi nhiều bàn hơn đối thủ. Phút 28, tận dụng pha khống chế hỏng của đối phương, Nguyễn Xuân Vinh lấy bóng, rê lên phía trước rồi sút xa. Thủ môn U15 Cuba không kịp phản ứng và chỉ biết nhìn bóng bay vào lưới.

Sau bàn mở tỷ số đẹp mắt của một trong hai cầu thủ sinh năm 2012 hiếm hoi trong đội hình, U15 Việt Nam tiếp tục kiểm soát tốt thế trận. Các "Chiến binh sao vàng" nhân đôi cách biệt ở phút 39. Tận dụng tình huống bóng bật ra sau nỗ lực cản phá từ quả phạt góc, Nguyễn Khắc Hiếu lao vào đá bồi khi hàng thủ đội bạn vẫn đang lộn xộn.

Chỉ một phút sau, U15 Cuba nhen nhóm hy vọng gỡ hòa. Cầu thủ số 10 xoay người dứt điểm sệt. Bóng chạm chân Vũ Tiến Tài Lộc rồi đổi hướng khiến thủ thành Nguyễn Trung Đạt không kịp trở tay. Tuy nhiên, quãng thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu không đủ để đại diện Bắc Mỹ ghi thêm bàn. Chung cuộc, U15 Việt Nam thắng 2-1.

Ở trận tiếp theo, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chạm trán U15 Azerbaijan tại bán kết lúc 22h30 đêm nay 29/10 theo giờ Hà Nội trên sân 1B. Ở vòng 1/8, đội chủ nhà vừa thắng U15 Mozambique 5-0.