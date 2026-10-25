U15 Việt Nam thắng 6-0 ở World Cup trẻ

Nguyễn Xuân Vinh ghi 1 bàn và góp 2 kiến tạo trong chiến thắng 6-0 của U15 Việt Nam trước U15 Brunei. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Azerbaijan (AFFA).

Trước đối thủ chỉ là U15 Brunei, U15 Việt Nam dễ dàng áp đảo tại sân 2B, khu thi đấu phức hợp Hovsan, Baku, Azerbaijan. Phút thứ 9, Nguyễn Xuân Vinh chọc khe từ sân nhà, Trương Vận Tài đỡ bóng một nhịp rồi tung cú sút theo kiểu duỗi mu để mở tỷ số. Chỉ 2 phút sau, Trương Tuấn Bảo đi bóng xuống sát biên trái trong vùng cấm đối thủ rồi căng ngang cho Nguyễn Gia Khang đệm lòng vào lưới trống khi khoảng cách chỉ còn vài mét.

Phút 14, cầu thủ U15 Brunei để bóng chạm tay khi cố cản quả tạt của Vận Tài. Trọng tài cho U15 Việt Nam hưởng penalty. Từ vị trí phạt đền, Xuân Vinh nâng tỷ số lên 3-0 cho U15 Việt Nam trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp. Sang tới hiệp hai, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục dồn ép đối thủ. Phút 32, Hà Thanh Phước An đánh đầu cận thành từ pha phạt góc để ghi bàn tiếp theo.

Chỉ 3 phút sau, Xuân Vinh chọc khe vào vùng cấm cho Võ Anh Hào thoát xuống sửa lòng tung lưới U15 Brunei. Thế trận không thay đổi so với hiệp 1 khi U15 Việt Nam liên tục tấn công và chơi ép sân. Phía bên kia chiến tuyến, chênh lệch về trình độ khiến U15 Brunei chỉ biết bất lực chịu trận.

Phút 37, Nguyễn Ngọc Phương tận dụng tình huống đá phạt nhanh để chuyền cho Đỗ Quang Hưng khi hàng thủ của đoàn quân áo vàng còn đang chưa ổn định trở lại. Chớp thời cơ, cầu thủ của học viện Thể Công - Viettel thực hiện động tác giả, đánh lừa hai hậu vệ U15 Brunei rồi dứt điểm chìm, ấn định thắng lợi 6-0 cho U15 Việt Nam.

Đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở U15 World Cup & Festival 2026. Trước đó, trong ngày thi đấu đầu tiên, U15 Việt Nam thua Bosnia & Herzegovina 3-6. Ở ngày thi đấu thứ hai, ngoài U15 Brunei, U15 Việt Nam sẽ gặp Mauritius lúc 20h cùng ngày theo giờ Hà Nội.