U15 Việt Nam tăng tốc chuẩn bị cho FIFA U15 World Cup & Festival 2026

U15 Việt Nam cùng Ban huấn luyện quyết tâm chuẩn bị tốt nhất cho hành trình tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026 tại Azerbaijan

Trong giai đoạn chuẩn bị hiện tại, U15 Việt Nam duy trì lực lượng 34 cầu thủ, tập luyện hằng ngày theo giáo án của Ban huấn luyện.

Bên cạnh việc nâng cao thể lực, kỹ thuật và khả năng phối hợp, HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các cộng sự liên tục rà soát, đánh giá phong độ của từng cầu thủ để từng bước sàng lọc lực lượng.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ lựa chọn 14 cầu thủ vào danh sách chính thức tham dự giải đấu tại Azerbaijan. Vì vậy, mỗi buổi tập không chỉ giúp các cầu thủ hoàn thiện chuyên môn mà còn là cơ hội để thể hiện năng lực, cạnh tranh vị trí trong đội hình.

Điểm đáng chú ý là FIFA U15 World Cup & Festival 2026 áp dụng thể thức thi đấu 8 người, khác với bóng đá 11 người truyền thống. Điều này đòi hỏi các cầu thủ phải thích ứng với không gian thi đấu, cách tổ chức đội hình và yêu cầu xử lý tình huống.

Để đáp ứng đặc thù của giải, Ban huấn luyện U15 Việt Nam đã chủ động điều chỉnh nội dung và phương pháp tập luyện. Các bài tập được xây dựng nhằm tăng khả năng kiểm soát bóng, phối hợp nhóm, di chuyển linh hoạt và đưa ra quyết định nhanh trong những tình huống có áp lực.

Với thể thức 8 người, các cầu thủ có nhiều cơ hội chạm bóng, tham gia tấn công và phòng ngự hơn. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kỹ năng cá nhân, tư duy chiến thuật cũng như khả năng thích ứng với những diễn biến khác nhau trên sân.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 là giải đấu nằm trong định hướng phát triển tài năng trẻ toàn cầu của FIFA, với thông điệp “Give Every Talent a Chance” (Trao cơ hội cho mọi tài năng).

Giải hướng tới việc tạo điều kiện để các cầu thủ ở lứa tuổi U15 được trải nghiệm môi trường bóng đá quốc tế, thay vì chỉ tập trung vào thành tích thắng, thua.

Theo thể thức tổ chức, giải đấu gồm hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, các đội được chia bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng. Kết quả này là căn cứ phân nhóm cho giai đoạn tiếp theo.

Khác với những giải đấu loại trực tiếp thông thường, tất cả các đội đều tiếp tục thi đấu ở giai đoạn hai. Các đội được xếp vào những hạng đấu phù hợp với kết quả vòng đầu, sau đó tranh tài để xác định thứ hạng chung cuộc trong từng hạng.

Cách tổ chức này giúp các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội ra sân, tích lũy kinh nghiệm và học hỏi từ nhiều đối thủ có phong cách thi đấu khác nhau. Đồng thời, việc được thi đấu xuyên suốt giải cũng tạo điều kiện để các đội tuyển đánh giá sự tiến bộ của cầu thủ qua từng trận.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu còn chú trọng hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và bảo vệ sức khỏe, phúc lợi của cầu thủ trẻ, phù hợp với thông điệp “Football Unites the World” (Bóng đá kết nối thế giới).

Các cầu thủ U15 Việt Nam tích cực tập luyện, làm quen với yêu cầu chuyên môn của thể thức 8 người

Theo thông báo phân bảng của FIFA, U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng Bosnia và Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius. Việc đối đầu với các đội bóng đến từ nhiều khu vực sẽ mang đến những trải nghiệm cần thiết, giúp các cầu thủ mở rộng hiểu biết về bóng đá quốc tế.

Đối với U15 Việt Nam, mục tiêu quan trọng không chỉ là đạt kết quả tốt mà còn tận dụng tối đa cơ hội thi đấu để nâng cao trình độ, tích lũy bản lĩnh và kinh nghiệm quốc tế.

Đây cũng là bước chuẩn bị cần thiết cho quá trình phát triển lâu dài của các cầu thủ, hướng tới những sân chơi lớn hơn như FIFA U17 World Cup.

Trong thời gian còn lại trước ngày lên đường, HLV Hoàng Anh Tuấn và Ban huấn luyện sẽ tiếp tục hoàn thiện lối chơi, đánh giá lực lượng và lựa chọn đội hình phù hợp nhất.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn cùng cơ hội cọ xát với các đối thủ quốc tế được kỳ vọng sẽ giúp U15 Việt Nam có hành trang tốt nhất khi bước vào FIFA U15 World Cup & Festival 2026.