U15 Việt Nam sẵn sàng ra quân tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Các tuyển thủ U15 Việt Nam đã có mặt tại Baku (Azerbaijan). (Ảnh: VFF)

Đây là giải đấu đầu tiên do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức theo mô hình mới dành cho lứa tuổi U15, hướng tới mở rộng cơ hội thi đấu quốc tế cho các tài năng trẻ.

Sau khi ổn định nơi lưu trú tại Baku, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bắt đầu tham gia các hoạt động chính thức theo kế hoạch của Ban tổ chức.

Trong ngày 23/10, đội tuyển hoàn tất các thủ tục cần thiết, tham dự những cuộc họp chuyên môn và có buổi tập làm quen sân Hovsan từ 14 giờ đến 15 giờ (giờ địa phương).

Theo lịch thi đấu, U15 Việt Nam sẽ gặp U15 Bosnia và Herzegovina trong trận ra quân lúc 11 giờ 30 ngày 24/10 (giờ địa phương), tức 14 giờ 30 cùng ngày theo giờ Việt Nam. Buổi tối, toàn đội sẽ tham dự lễ khai mạc giải tại Baku Crystal Hall.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 là phiên bản đầu tiên của sân chơi do FIFA tổ chức, với sự tham gia của 189 liên đoàn thành viên. Đáng chú ý, có 78 đội tuyển lần đầu góp mặt tại một giải đấu World Cup của FIFA ở các cấp độ, cả nam và nữ.

Giải đấu được triển khai theo thông điệp “Give Every Talent a Chance” (Tạo cơ hội cho mọi tài năng), nhằm mở rộng điều kiện tiếp cận môi trường bóng đá quốc tế cho các cầu thủ trẻ.

Bên cạnh những trận đấu, các đội tuyển còn được tham gia hoạt động giáo dục, giao lưu với các huyền thoại bóng đá và những chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng.

Điểm đáng chú ý của giải là thể thức bóng đá 8 người, với hai hiệp đấu, mỗi hiệp kéo dài 20 phút. Các đội được thay người không giới hạn và thực hiện đá biên thay cho ném biên.

Những điều chỉnh này nhằm tăng số lần tiếp xúc bóng, tạo điều kiện để cầu thủ phát triển kỹ thuật cá nhân, khả năng phối hợp và tư duy xử lý tình huống.

Đặc biệt, tất cả các đội đều được tiếp tục thi đấu đến ngày cuối cùng thay vì bị loại sớm, qua đó có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm và giao lưu với các đối thủ đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau.

Đánh giá về thể thức thi đấu mới, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ nâng cao khả năng thích ứng, đồng thời phát triển tư duy chiến thuật ngay từ giai đoạn đầu của quá trình đào tạo.

“Bóng đá cần chuyên môn, thể lực và kỹ thuật, nhưng tư duy cũng cực kỳ quan trọng. Cầu thủ phải biết tự xử lý trên sân, tạo ra những biến hóa về chiến thuật. Chúng tôi muốn khuyến khích các em sáng tạo, tạo ra đột biến”, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Trước khi lên đường sang Azerbaijan, U15 Việt Nam đã trải qua gần một tháng tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Từ danh sách ban đầu gồm 34 cầu thủ, Ban huấn luyện lựa chọn 14 gương mặt tham dự giải đấu.

Theo kết quả phân bảng, U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng Bosnia và Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius.

Với sự chuẩn bị về lực lượng và chuyên môn, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hướng tới mục tiêu thi đấu tích cực, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh trong môi trường bóng đá quốc tế.

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