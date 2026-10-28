U15 Việt Nam lỡ cơ hội đi tiếp, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam động viên toàn đội

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn và Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu FIFA Arsène Wenger chụp ảnh lưu niệm cùng U15 Việt Nam sau trận đấu. Ảnh: VFF

Nhận lời mời của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn có mặt tại Azerbaijan để tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026, đồng thời theo dõi và động viên đội tuyển U15 Việt Nam.

Trận đấu giữa U15 Việt Nam và U15 Rwanda còn có sự hiện diện của ông Arsène Wenger, Giám đốc Phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA.

Bước vào cuộc đối đầu tại vòng 1/16 Tier C, các cầu thủ U15 Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm và sớm tạo được lợi thế với hai bàn dẫn trước.

Đáng chú ý, ở phút 29, từ cú đá phạt mạnh của Vận Tài, thủ môn U15 Rwanda không thể bắt dính bóng, dẫn đến tình huống phản lưới nhà, giúp U15 Việt Nam nâng tỉ số lên 2-0.

Tưởng như lợi thế này sẽ giúp đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn có được kết quả thuận lợi, nhưng U15 Rwanda nhanh chóng vùng lên. Chỉ trong hai phút 35 và 36, đại diện châu Phi liên tiếp ghi bàn, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2-2.

Trong thời gian thi đấu còn lại, cả hai đội đều không thể ghi thêm bàn thắng và phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

Trên chấm 11m, U15 Rwanda giành chiến thắng 4-2, qua đó đoạt quyền vào vòng 1/8 Tier C. Trong khi đó, U15 Việt Nam không còn cơ hội cạnh tranh các vị trí từ 65 đến 80 và sẽ chuyển xuống nhánh phân hạng 81-96, với đối thủ tiếp theo là U15 Nicaragua.

Việc đánh mất lợi thế dẫn trước hai bàn khiến thất bại trở nên đáng tiếc đối với các cầu thủ trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là trải nghiệm thực tế để toàn đội rút ra những bài học về khả năng duy trì sự tập trung, kiểm soát thế trận và xử lý áp lực trong những thời điểm quan trọng.

Ngay sau trận đấu, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ Ban huấn luyện cùng các cầu thủ U15 Việt Nam, dành những lời động viên và khích lệ tinh thần toàn đội.

Ông nhấn mạnh, các cầu thủ cần nhìn nhận kết quả một cách tích cực, không để thất bại ảnh hưởng đến tâm lý và sự tự tin trước những trận đấu tiếp theo.

Theo Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, ý nghĩa của FIFA U15 World Cup & Festival 2026 không chỉ được đánh giá qua thành tích trên sân cỏ, mà quan trọng hơn là cơ hội để những cầu thủ ở độ tuổi 15 tiếp xúc với môi trường bóng đá quốc tế, giao lưu với các đội tuyển đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau.

Thông qua những trận đấu như cuộc đối đầu với U15 Rwanda, các cầu thủ có điều kiện trải nghiệm sự khác biệt về thể lực, tốc độ, kỹ thuật và cách tổ chức thi đấu, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm cho quá trình phát triển lâu dài.

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam cũng mong muốn toàn đội duy trì tâm lý thoải mái, trân trọng cơ hội được tham dự giải đấu và tiếp tục thể hiện tinh thần thi đấu tích cực. Thay vì đặt nặng áp lực thắng thua, các cầu thủ cần tập trung học hỏi, hoàn thiện bản thân qua từng trận đấu.

Phía trước U15 Việt Nam vẫn còn cuộc đối đầu với U15 Nicaragua ở nhánh phân hạng 81-96. Đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện sự tiến bộ, khắc phục những hạn chế và tiếp tục tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Dù chưa đạt được kết quả như mong đợi trước U15 Rwanda, hành trình tại Azerbaijan vẫn mang đến những bài học cần thiết cho U15 Việt Nam, góp phần chuẩn bị nền tảng cho sự trưởng thành của thế hệ cầu thủ trẻ trong tương lai.