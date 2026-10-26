U15 Việt Nam liên tiếp thắng trận ở World Cup 2026. Ảnh: VFF.

Sau thất bại trong ngày ra quân trước U15 Bosnia-Herzegovina, U15 Việt Nam đã nhanh chóng lấy lại phong độ khi liên tiếp đánh bại U15 Brunei và U15 Mauritius tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026.

Ở trận mở màn giải đấu, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn để thua U15 Bosnia-Herzegovina 3-6. Dù chưa có được kết quả như mong đợi, đội tuyển U15 Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt ở những lượt trận tiếp theo, đặc biệt trong khả năng tổ chức tấn công và kiểm soát thế trận.

Trong cuộc đối đầu với U15 Brunei, đội bóng áo đỏ thi đấu áp đảo và giành chiến thắng thuyết phục 6-0. Thắng lợi tạo động lực quan trọng cho các cầu thủ trẻ trước những thử thách tiếp theo.

Tiếp đà hưng phấn, U15 Việt Nam bước vào trận đấu với U15 Mauritius lúc 20h ngày 25/10. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục thể hiện lối chơi chủ động, đồng thời duy trì sự chắc chắn trong khâu phòng ngự.

Chung cuộc, U15 Việt Nam giành chiến thắng 4-1. Vận Tài tỏa sáng với cú đúp, trong khi Phước An và Xuân Vinh ghi các bàn thắng còn lại.

Kết quả này cũng tạo đà tâm lý tích cực cho đội tuyển trước khi bước vào hai trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Theo lịch thi đấu ngày 26/10, U15 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U15 Iran vào lúc 12h và U15 Guyana vào lúc 18h45. Trong đó, cuộc đối đầu với U15 Iran được dự báo là thử thách đáng chú ý. Sau đó, đội tuyển sẽ gặp đại diện đến từ châu Mỹ là U15 Guyana.

Tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026, U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng các đội Bosnia-Herzegovina, Iran, Mauritius, Guyana và Brunei. Giải đấu áp dụng thể thức bóng đá 8 người (8v8), mỗi đội có 8 cầu thủ trên sân và kích thước sân bằng một nửa sân bóng đá 11 người.

Giải đấu được tổ chức qua hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, các đội thi đấu vòng tròn một lượt trong bảng để phân nhóm cho giai đoạn tiếp theo. Thể thức này tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng và có thêm cơ hội cọ xát quốc tế.

Sau hai chiến thắng liên tiếp, U15 Việt Nam hướng tới việc duy trì phong độ trong những trận đấu còn lại của vòng bảng, qua đó tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và khẳng định sự tiến bộ tại sân chơi quốc tế dành cho lứa tuổi trẻ.