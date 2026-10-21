U15 Việt Nam lên đường tham dự FIFA U15 World Cup & Festival

U15 Việt Nam tập trung tập luyện từ 22/9 để chuẩn bị cho FIFA U15 World Cup & Festival 2026. (Ảnh: VFF)

Để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển U15 Việt Nam đã hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 22/9, với danh sách ban đầu gồm 34 cầu thủ.

Trong gần một tháng tập luyện, Ban huấn luyện tập trung rà soát, đánh giá lực lượng, đồng thời xây dựng giáo án phù hợp với những yêu cầu chuyên môn của giải đấu. Trước ngày lên đường, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã lựa chọn 14 cầu thủ vào danh sách chính thức theo quy định của Ban tổ chức.

Danh sách 14 cầu thủ U15 Việt Nam tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026. (Nguồn: VFF)

Điểm đáng chú ý của FIFA U15 World Cup & Festival 2026 là thể thức thi đấu 8 người, thay vì 11 người như các giải bóng đá truyền thống. Sự thay đổi này đòi hỏi các cầu thủ phải linh hoạt trong di chuyển, phối hợp và xử lý tình huống, đồng thời có khả năng đảm nhiệm nhiều vai trò trên sân.

Theo huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, bên cạnh việc nâng cao thể lực và kỹ thuật, Ban huấn luyện đặc biệt chú trọng phát triển tư duy chơi bóng, khuyến khích các cầu thủ chủ động đưa ra quyết định và sáng tạo trong những tình huống cụ thể.

“Đó là nền tảng cho sự phát triển của các cầu thủ trong hiện tại và tương lai”, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 là phiên bản đầu tiên của giải đấu do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức, hướng tới mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng trẻ theo thông điệp “Give Every Talent a Chance” (Tạo cơ hội cho mọi tài năng).

Khác với các giải đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp thông thường, mô hình Festival được thiết kế nhằm tạo điều kiện để các đội tiếp tục thi đấu qua nhiều giai đoạn, hạn chế việc phải dừng cuộc chơi sớm. Qua đó, các cầu thủ có thêm cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và giao lưu với bạn bè quốc tế.

Theo kết quả phân bảng, đội tuyển U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng Bosnia và Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius. Đây là những đối thủ đến từ các khu vực bóng đá khác nhau, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thi đấu đa dạng cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.

(Nguồn: VFF)

Việc tham dự giải đấu tại Azerbaijan không chỉ giúp Ban huấn luyện đánh giá năng lực và tiềm năng phát triển của từng cầu thủ, mà còn tạo điều kiện để đội tuyển tiếp cận môi trường bóng đá quốc tế ngay từ lứa tuổi U15.

Thông qua những trận đấu tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026, các cầu thủ trẻ Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục hoàn thiện kỹ năng, nâng cao bản lĩnh thi đấu và tích lũy kinh nghiệm, tạo nền tảng cho quá trình phát triển ở những cấp độ đội tuyển tiếp theo.