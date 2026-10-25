U15 Việt Nam ghi 3 bàn trong ngày ra quân tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Trước đối thủ vượt trội về thể hình và chủ động gây sức ép, U15 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong khâu phòng ngự, để thủng lưới 4 bàn ngay trong hiệp một.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn dần bắt nhịp, cải thiện khả năng phối hợp và tìm kiếm cơ hội tấn công.

U15 Việt Nam có trận ra quân chưa như ý

Cuối hiệp 1, U15 Việt Nam rút ngắn tỉ số xuống 1-4 từ một tình huống phạt góc. Ngay đầu hiệp 2, Vận Tài tiếp tục ghi bàn sau pha bóng cố định, đưa tỉ số về 2-4 và thắp lên hy vọng cho đội bóng áo đỏ.

Thế trận sau đó diễn ra cởi mở hơn khi hai đội liên tục tổ chức tấn công. Sau khi U15 Bosnia & Herzegovina nâng tỉ số lên 5-2, Anh Hào đáp trả bằng cú dứt điểm chân trái, rút ngắn cách biệt còn 3-5.

Dù U15 Việt Nam nỗ lực tìm thêm bàn thắng, đối thủ vẫn ghi thêm một bàn, ấn định chiến thắng 6-3.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 là sân chơi giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, làm quen với thể thức thi đấu mới và nâng cao năng lực chuyên môn.

Trận ra quân cũng mang đến những bài học để U15 Việt Nam điều chỉnh chiến thuật, cải thiện khả năng phối hợp và tăng sự tự tin.

Theo lịch thi đấu, ngày 25.10, U15 Việt Nam lần lượt gặp U15 Brunei lúc 13 giờ 15 và U15 Mauritius lúc20 giờ (giờ Việt Nam). Đây là cơ hội để đội tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và hướng đến những màn trình diễn tốt hơn.