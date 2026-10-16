U15 Việt Nam được 'tiếp sức' trước thềm giải trẻ thế giới

Tại buổi gặp, ông Trần Quốc Tuấn chúc mừng các cầu thủ được lựa chọn vào đội tuyển, đồng thời nhấn mạnh đây là cơ hội quý báu để tích lũy kinh nghiệm quốc tế, hoàn thiện chuyên môn và chuẩn bị cho những nhiệm vụ quan trọng trong tương lai, đặc biệt là Vòng chung kết U17 châu Á 2027.

Lãnh đạo VFF gặp mặt, động viên U15 Việt Nam trước thềm FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Chủ tịch VFF cũng nhắc lại dấu ấn của bóng đá trẻ Việt Nam, trong đó có thành tích giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026, qua đó khích lệ các cầu thủ tiếp tục nỗ lực, hướng đến những mục tiêu mới.

Đối với giải đấu tại Azerbaijan, ông Trần Quốc Tuấn lưu ý toàn đội cần chủ động thích nghi với thể thức thi đấu 8 người, mặt sân nhân tạo và những điều chỉnh về luật.

Các cầu thủ được yêu cầu chú trọng kỹ thuật cơ bản, nâng cao tư duy chiến thuật, khả năng phối hợp và xử lý tình huống. Bên cạnh chuyên môn, tinh thần kỷ luật, fair-play và ý thức giữ gìn hình ảnh bóng đá Việt Nam cũng được đặt lên hàng đầu.

Thay mặt Ban huấn luyện và các cầu thủ, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn báo cáo quá trình chuẩn bị, đồng thời cảm ơn lãnh đạo VFF đã tạo điều kiện thuận lợi cho đội tuyển.

Các tuyển thủ bước vào buổi tập vào chiều 16.10

Trong giai đoạn tập huấn, U15 Việt Nam thi đấu hai trận giao hữu, lần lượt thắng U16 Hải Phòng 8-1 và U16 Viettel 5-4. Ban huấn luyện ghi nhận những chuyển biến tích cực, đồng thời tiếp tục điều chỉnh nội dung tập luyện để các cầu thủ thích nghi với yêu cầu thi đấu.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra tại Azerbaijan từ ngày 22 đến 31.10. Theo đó, giải quy tụ 192 đội tuyển U15 trên toàn thế giới. U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng Bosnia and Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius.

Đây là dịp để các cầu thủ trẻ Việt Nam cọ xát với nhiều đối thủ quốc tế, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện bản lĩnh, tạo hành trang cho quá trình phát triển chuyên môn trong những năm tới.