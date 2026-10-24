U15 Việt Nam để thua đội bóng châu Âu trong trận ra quân World Cup 2026

Chiều 24/10, U15 Việt Nam có trận ra quân tại bảng R FIFA U15 World Cup & Festival 2026 gặp Bosnia và Herzegovina. Đây là giải đấu đặc biệt do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức, với thể thức thi đấu 8v8.

U15 Việt Nam thua Bosnia và Herzegovina trong trận ra quân tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026.

Dù bị đánh giá thấp hơn, U15 Việt Nam vẫn nhập cuộc khá chủ động khi dâng cao đội hình tấn công nhằm sớm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, khi chưa tìm được đường vào khung thành đối thủ, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua. Phút 2, tận dụng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự U15 Việt Nam, một cầu thủ Bosnia và Herzegovina thoát xuống rồi dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn Trung Đạt, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thua sớm khiến các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn gặp khó khăn trong việc tổ chức lại đội hình. Trong khi đó, đội bóng thuộc bán đảo Balkan tiếp tục đẩy cao tốc độ tấn công và khai thác những khoảng trống ở hai biên.

Phút 5, hàng phòng ngự U15 Việt Nam bị kéo sang cánh trái, tạo điều kiện cho cầu thủ mang áo số 2 của đối phương có khoảng trống ở phía đối diện. Tận dụng cơ hội, cầu thủ này tung cú dứt điểm đưa bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.

Liên tiếp nhận hai bàn thua chỉ sau 5 phút, U15 Việt Nam bắt đầu bộc lộ những hạn chế trong việc duy trì cự ly đội hình và theo kèm cầu thủ đối phương. Phút 10, từ một tình huống phản công nhanh, cầu thủ mang áo số 10 của U15 Bosnia và Herzegovina bứt tốc rồi dứt điểm chìm, đánh bại thủ môn Trung Đạt lần thứ ba trong trận đấu. Bốn phút sau, đội bóng châu Âu có thêm bàn thắng, nâng tỷ số lên 4-0.

Bị dẫn trước với cách biệt lớn, U15 Việt Nam rơi vào thế khó khi các cầu thủ Bosnia và Herzegovina cho thấy sự vượt trội trong những tình huống tranh chấp và khả năng chuyển trạng thái. Dù vậy, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn nỗ lực tổ chức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ.

Sau nhiều nỗ lực gây sức ép, U15 Việt Nam cuối cùng cũng có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-4 ở phút 20. Trong tình huống này, Tuấn Bảo băng vào bật cao đánh đầu sau quả phạt góc của đồng đội, đưa bóng vào lưới U15 Bosnia và Herzegovina.

Bước sang hiệp hai, U15 Việt Nam thi đấu khởi sắc và nhanh chóng có thêm bàn thắng. Phút 21, từ một tình huống phạt góc bên cánh phải, Vận Tài băng vào đệm bóng cận thành, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-4.

Hai bàn thắng liên tiếp ở cuối hiệp một và đầu hiệp hai giúp các cầu thủ U15 Việt Nam thi đấu tự tin hơn. Những pha phối hợp của đội bóng áo đỏ cũng bắt đầu có sự liên kết, thay vì thường xuyên để mất bóng như trong những phút đầu trận.

Trong lúc đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng tiếp theo, U15 Việt Nam lại để đối phương gia tăng cách biệt. Phút 30, U15 Bosnia và Herzegovina tổ chức tấn công nhanh và Suljevic tận dụng cơ hội để ghi bàn, nâng tỷ số lên 5-2.

Tuy nhiên, U15 Việt Nam không mất nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời. Chỉ một phút sau, Anh Hào tung cú sút xa đẹp mắt khiến thủ môn đối phương không thể cản phá, rút ngắn tỷ số xuống 3-5.

Nhưng khi hy vọng về một màn ngược dòng vừa được nhen nhóm, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nhanh chóng phải nhận thêm bàn thua. Phút 32, Skoko khống chế bóng rồi dứt điểm chính xác, ghi bàn thắng thứ sáu cho đại diện châu Âu.

Trong những phút còn lại, U15 Việt Nam tiếp tục cố gắng tổ chức tấn công nhưng không tìm được bàn gỡ. Chung cuộc, U15 Việt Nam nhận thất bại 3-6 trước U15 Bosnia và Herzegovina trong trận ra quân tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026.