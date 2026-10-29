U15 Việt Nam đánh bại U15 Cuba, vào bán kết nhánh tranh hạng 81-84

Các tuyển thủ U15 Việt Nam trước trận đấu. (Ảnh: VFF)

Sau chiến thắng trước U15 Nicaragua, đội tuyển U15 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu U15 Cuba với quyết tâm tiếp tục cải thiện thứ hạng tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026, đang diễn ra ở Azerbaijan.

Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhập cuộc tự tin, chủ động đẩy cao đội hình và tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành đối phương.

Trong hiệp một, U15 Việt Nam tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đáng tiếc nhất là tình huống dứt điểm của Anh Hào đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành U15 Cuba.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép và sớm cụ thể hóa những nỗ lực tấn công.

Phút 28, tận dụng sai lầm của cầu thủ đối phương, Xuân Vinh nhanh chóng đoạt bóng và tung cú dứt điểm bằng chân trái, ghi bàn mở tỷ số cho U15 Việt Nam.

Có được lợi thế dẫn trước, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục tổ chức tấn công nhằm gia tăng cách biệt.

Đến phút 39, từ tình huống phạt góc do Xuân Vinh thực hiện, Khắc Hiếu băng vào đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau, U15 Cuba có bàn rút ngắn cách biệt. Cú sút của cầu thủ mang áo số 10 bên phía đội bóng châu Mỹ đưa bóng chạm chân Tài Lộc đổi hướng, khiến U15 Việt Nam phải nhận bàn thua.

Trong thời gian còn lại, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn duy trì sự tập trung, bảo toàn lợi thế để khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1.

Kết quả này giúp U15 Việt Nam giành quyền vào bán kết nhánh tranh hạng 81-84 thuộc nhóm Tier C, nơi đội tuyển sẽ đối đầu chủ nhà U15 Azerbaijan.

Ở trận đấu trước đó, U15 Azerbaijan thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 5-0 trước U15 Mozambique. Đây được dự báo là thử thách đáng chú ý đối với U15 Việt Nam trong hành trình cạnh tranh thứ hạng tại giải.

Nếu vượt qua đội chủ nhà, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ giành quyền tham dự trận chung kết của nhánh tranh hạng 81-84.

Trước đó, U15 Việt Nam từng để thua đáng tiếc trước U15 Rwanda trên chấm luân lưu, sau khi đánh mất lợi thế dẫn trước hai bàn trong thời gian thi đấu chính thức.

Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng trước U15 Nicaragua, trước khi tiếp tục đánh bại U15 Cuba để duy trì cơ hội cạnh tranh vị trí cao nhất của nhánh đấu.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 áp dụng thể thức thi đấu phân hạng, tạo điều kiện để các đội tuyển tiếp tục tranh tài ngay cả khi không giành quyền đi tiếp ở những nhánh đấu có thứ hạng cao hơn.

Với U15 Việt Nam, những trận đấu liên tiếp trước các đối thủ đến từ nhiều khu vực trên thế giới không chỉ mang ý nghĩa cạnh tranh thứ hạng mà còn giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng thích ứng và hoàn thiện kỹ năng thi đấu quốc tế.