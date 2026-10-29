U15 Việt Nam đánh bại Cuba tại World Cup 2026

Chiều 29/10, U15 Việt Nam có màn so tài với Cuba tại giai đoạn phân hạng FIFA U15 World Cup & Festival 2026. Trước trận đấu, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang có sự tự tin cao độ sau những kết quả tích cực ở giải đấu lần này.

U15 Việt Nam thắng sát nút Cuba tại giai đoạn phân hạng giải FIFA U15 World Cup & Festival 2026. (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, Cuba được đánh giá là đối thủ không dễ chơi khi sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình và nền tảng thể lực tốt. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U15 Việt Nam chủ động triển khai bóng và tổ chức những tình huống tấn công về phía khung thành đối phương.

Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn tích cực phối hợp ở khu vực giữa sân, sau đó đưa bóng ra hai biên nhằm khai thác vào những kẽ hở trong khâu phòng ngự của đối phương. Tuy nhiên, những pha xử lý cuối cùng của các cầu thủ áo đỏ vẫn thiếu đi sự chuẩn xác.

Phút 9, Xuân Vinh có tình huống đi bóng tốt trước khi chuyền sang cánh trái cho Huy Huỳnh băng lên. Cầu thủ này nỗ lực thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn U15 Cuba.

Dù chưa thể ghi bàn, nhưng U15 Việt Nam vẫn duy trì được sự chủ động và liên tục có những pha lên bóng chất lượng trước khung thành đối thủ. Phút 13, Anh Hào có pha xử lý kỹ thuật loại bỏ hậu vệ Cuba rồi tung cú dứt điểm chìm về góc gần, nhưng bị thủ môn đội bạn dùng chân cản phá. Không lâu sau, Anh Hào có pha ra chân đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành Cuba.

Bên phần sân đối diện, U15 Cuba chọn cách đá chậm chắc trên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công. Phút 18, Cuba có cơ hội rất tốt để ghi bàn mở tỷ số nhưng Huy Hiệu đã kịp thời lui về phá bóng ngay trên vạch vôi, giúp Việt Nam thoát thua.

Bước sang hiệp hai, U15 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động và đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số. Các cầu thủ áo đỏ tích cực triển khai bóng ở hai hành lang cánh, đồng thời tăng cường những tình huống phối hợp ở khu vực gần vòng cấm đối phương.

Sau nhiều nỗ lực, U15 Việt Nam cuối cùng cũng tạo ra sự khác biệt ở phút 28. Tận dụng sai lầm của cầu thủ Cuba, Xuân Vinh nhanh chóng đoạt bóng rồi tung cú sút bằng chân trái, đánh bại thủ môn đối phương để mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng giúp U15 Việt Nam giải tỏa áp lực sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp một. Đồng thời, việc vượt lên dẫn trước cũng tạo điều kiện để các cầu thủ áo đỏ thi đấu tự tin hơn. Ở chiều ngược lại, Cuba buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Nhưng khi hàng công vẫn đang thi đấu bế tắc thì hàng phòng ngự của Cuba lại mắc sai lầm. Phút 38, các cầu thủ Cuba để mất bóng và tạo điều kiện cho U15 Việt Nam phản công. Xuân Vinh nhận đường chuyền từ đồng đội rồi thực hiện đường chuyền cho Huy Huỳnh đang ở vị trí thuận lợi nhưng không thành công.

Một phút sau pha bỏ lỡ đó, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã tìm được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ quả phạt góc do Xuân Vinh thực hiện, bóng được đưa vào khu vực trước khung thành Cuba và tạo ra tình huống lộn xộn. Các hậu vệ đội bạn phá bóng thiếu dứt khoát, tạo điều kiện để Khắc Hiếu đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn trước hai bàn, các cầu thủ Cuba buộc phải dồn đội hình lên tấn công với tinh thần không còn gì để mất. Phút 40, cầu thủ mang áo số 10 của Cuba tung cú dứt điểm đưa bóng chạm chân hậu vệ Tài Lộc, đổi hướng rồi đi vào lưới U15 Việt Nam.

Những phút còn lại, trận đấu diễn ra rất căng thẳng và có thêm một vài cơ hội để ghi bàn nhưng không bên nào tận dụng được. Chung cuộc, U15 Việt Nam có chiến thắng sát nút 2-1 trước Cuba.