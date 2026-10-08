U15 Việt Nam chuẩn bị tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Các cầu thủ U15 Việt Nam nỗ lực tập luyện. (Ảnh: VFF)

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đội tuyển U15 Việt Nam hiện duy trì lực lượng gồm 34 cầu thủ, tập luyện hằng ngày tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Trong quá trình chuẩn bị, Ban huấn luyện tiến hành rà soát, đánh giá và sàng lọc lực lượng theo từng tuần, hướng tới lựa chọn danh sách chính thức gồm 14 cầu thủ tham dự giải đấu tại Azerbaijan.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự là giúp các cầu thủ thích nghi với thể thức thi đấu 8 người mỗi đội (8v8), thay vì 11 người như bóng đá truyền thống.

Với những khác biệt về số lượng cầu thủ và quy định thi đấu, Ban huấn luyện đã chủ động điều chỉnh giáo án, nội dung và phương pháp tập luyện. Các bài tập được xây dựng phù hợp với yêu cầu chuyên môn của giải, đồng thời chú trọng khả năng xử lý bóng, phối hợp và ra quyết định trong những tình huống có tốc độ cao.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 nằm trong chương trình phát triển tài năng trẻ toàn cầu của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), với thông điệp Give Every Talent a Chance (Trao cơ hội cho mọi tài năng).

Khác với những giải đấu trẻ đặt nặng thành tích, FIFA U15 World Cup & Festival hướng tới việc tạo điều kiện để các cầu thủ ở độ tuổi U15 được tiếp cận môi trường thi đấu quốc tế, qua đó phát triển toàn diện về kỹ thuật, tư duy chiến thuật, khả năng ra quyết định và thích ứng với những phong cách bóng đá khác nhau.

Điểm đáng chú ý của giải là thể thức thi đấu 8 người mỗi đội. Theo định hướng của FIFA, mô hình này được thiết kế phù hợp với đặc điểm phát triển của cầu thủ trẻ, giúp tăng số lần chạm bóng, tạo thêm các tình huống phối hợp, tấn công và xử lý bóng trong phạm vi hẹp.

Việc thường xuyên tham gia vào các tình huống thi đấu cũng giúp cầu thủ nâng cao khả năng quan sát, lựa chọn phương án xử lý và phối hợp cùng đồng đội.

Bên cạnh đó, giải được tổ chức theo mô hình ngày hội bóng đá (Festival), trong đó các đội tuyển đều có cơ hội thi đấu xuyên suốt, thay vì phải dừng bước sớm sau những kết quả không thuận lợi.

Theo thể thức, FIFA U15 World Cup & Festival 2026 gồm hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, các đội được chia bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng.

Căn cứ kết quả này, các đội được phân vào những hạng đấu tương ứng ở giai đoạn hai và tiếp tục tranh tài để xác định thứ hạng chung cuộc trong từng hạng đấu.

Cách tổ chức này giúp các đội có thêm số trận thi đấu quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để cầu thủ được cọ xát với những đối thủ có trình độ phù hợp. Qua đó, các cầu thủ trẻ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng thích ứng và từng bước hoàn thiện kỹ năng chuyên môn.

Giải đấu cũng được xem là một bước chuẩn bị trong quá trình phát triển lực lượng trẻ, hướng tới những sân chơi ở cấp độ cao hơn, trong đó có FIFA U17 World Cup.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn theo sát các học trò. (Ảnh: VFF)

Theo kết quả phân bảng do FIFA công bố, đội tuyển U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng Bosnia và Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius.

Việc được thi đấu với các đội tuyển đến từ nhiều khu vực khác nhau là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam tiếp cận những phong cách thi đấu đa dạng, đồng thời giúp Ban huấn luyện đánh giá năng lực của từng vị trí trong môi trường cạnh tranh quốc tế.

Ngoài các trận đấu, FIFA U15 World Cup & Festival 2026 còn hướng tới việc kết hợp bóng đá với hoạt động giao lưu văn hóa và giáo dục, theo thông điệp Football Unites the World (Bóng đá kết nối thế giới).

Trong quá trình tổ chức, FIFA chú trọng công tác bảo vệ trẻ em, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm phúc lợi cho các cầu thủ, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững bóng đá trẻ.

Đối với U15 Việt Nam, quãng thời gian tập luyện trước ngày lên đường có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện lối chơi, nâng cao thể lực và khả năng thích nghi với thể thức thi đấu mới.

Ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá các cầu thủ để lựa chọn 14 gương mặt phù hợp nhất tham dự giải.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra tại Azerbaijan từ ngày 22 đến 31/10, là dịp để các cầu thủ U15 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời giúp công tác đào tạo trẻ có thêm cơ sở đánh giá và phát triển lực lượng cho những nhiệm vụ tiếp theo.